Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha delineato l'obiettivo dichiarato di trasformare Brindisi in un polo fondamentale per la transizione energetica e lo sviluppo di nuove tecnologie per la riconversione industriale del sistema produttivo. L'annuncio è stato dato in occasione della cerimonia di posa della prima pietra della gigafactory di Eni a Brindisi, un impianto strategico dedicato alla produzione di sistemi di accumulo stazionario (BESS - Battery Energy Storage Systems).

Brindisi: hub europeo per l'energia e l'industria

La gigafactory, frutto della collaborazione tra Eni e Seri Industrial, si configurerà come un hub integrato italiano ed europeo per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP). Queste batterie saranno destinate principalmente ai sistemi di accumulo di energia, essenziali per supportare le fonti rinnovabili e garantire la stabilità della rete elettrica. L'impianto sorgerà nell'area dello stabilimento Versalis, precedentemente impiegata per lo stoccaggio di polimeri e altre attività industriali dismesse.

Il piano di sviluppo prevede il raggiungimento di una capacità produttiva totale di 16 GWh all'anno entro il 2030. Tale capacità sarà equamente ripartita tra gli stabilimenti di Brindisi e Teverola (Caserta), e rappresenterà oltre il 10% del mercato europeo dei sistemi di accumulo stazionario.

L'impegno per l'industria chimica e il cracking

Urso ha inoltre evidenziato l'iniziativa italiana di promuovere un'alleanza strategica per l'industria chimica, coinvolgendo Germania, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna. L'intento è quello di modificare le regole europee per accompagnare il settore in una transizione verde. Il ministro ha sottolineato che sarà possibile mantenere una chimica di base sostenibile nel continente, affrontando la grande sfida energetica e ambientale. Riguardo al cracking, Urso ha confermato che Versalis ha rispettato gli impegni assunti quasi un anno fa, nominando un advisor internazionale per individuare potenziali investitori interessati a proseguire questa attività.

Prospettive di sviluppo e dinamiche di mercato

In una fase successiva, il progetto prevede l'avvio della produzione di materiale catodico attivo LFP e il riciclo delle batterie. I moduli prodotti a Brindisi potranno essere integrati con quelli realizzati nella gigafactory di Seri Industrial a Teverola. Le stime di mercato indicano una significativa crescita della domanda europea di sistemi di accumulo stazionario, proiettata da 36 GWh nel 2025 a circa 138 GWh nel 2030.