Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito a Cagliari che il futuro industriale del Sulcis è strettamente legato alla capacità della Regione Sardegna di sbloccare i numerosi progetti sulle energie rinnovabili. Un'accelerazione delle autorizzazioni è considerata cruciale per attrarre nuovi capitali e stimolare lo sviluppo economico del territorio.

Urso ha sottolineato l'importanza di una forte collaborazione istituzionale per il rilancio del Sulcis, evidenziando come l'area sia strategica per la riconversione energetica e lo sviluppo di nuove filiere produttive.

Il Governo, ha assicurato il ministro, è pronto a sostenere questo percorso, ma la concretizzazione degli investimenti dipende in larga parte dal via libera regionale ai progetti di energia pulita, essenziali per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Progetti energetici in attesa di sblocco

Attualmente, diversi progetti eolici e fotovoltaici attendono l'autorizzazione della Regione Sardegna. Questi interventi sono ritenuti fondamentali per garantire la competitività del territorio e per affrontare le sfide della transizione energetica, sia a livello nazionale che europeo. Urso ha ribadito che, senza il necessario assenso regionale, la realizzazione degli investimenti previsti non sarà possibile.

La disponibilità di energia rinnovabile a costi competitivi è un fattore determinante per le imprese che intendono insediarsi nell'area, rendendo lo sblocco dei progetti un imperativo economico.

Il maxi parco eolico off-shore: un passo avanti, ma non basta

In questo contesto, il Ministero della Cultura ha già espresso parere favorevole alla realizzazione del maxi parco eolico off-shore Ichnusa Wind Power, situato al largo della costa sud-occidentale della Sardegna, nell'area del Sulcis-Iglesiente. Il progetto prevede l'installazione di 42 turbine galleggianti, alte 285 metri e distribuite su circa 116 chilometri quadrati di mare antistanti Capo Altano, Fontanamare, Porto Paglia, e non lontano da Porto Flavia e Buggerru.

Le turbine, di proprietà della Copenhagen Infrastructure Partners e di Eni, si troverebbero a una distanza dalla costa compresa tra i 36 e i 42 chilometri, ma sarebbero comunque visibili da terra, secondo foto-simulazioni presentate dalla società proponente. La Commissione tecnica speciale per il PNRR del MIC ha approntato il via libera, imponendo alcune prescrizioni legate all’impatto paesaggistico: è richiesto un elaborato di mitigazione paesaggistico-percettiva, comprensivo di soluzioni colorimetriche, trattamenti antiriflesso, finiture superficiali e accorgimenti volti a ridurre il contrasto visivo delle turbine. Questo via libera ministeriale rappresenta un passaggio significativo, ma l'avvio effettivo dei lavori richiede ancora ulteriori approvazioni a livello regionale. Il progetto è considerato strategico per il futuro energetico dell'isola e per il rilancio economico del Sulcis.