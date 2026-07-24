Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato la disponibilità del governo a un intervento legislativo sulla vertenza Eurallumina, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti. La dichiarazione è avvenuta il 24 luglio 2026 a Portovesme, in Sardegna, presso lo stabilimento dell'azienda.

Urso ha ribadito la fermezza dell'esecutivo: "Se non ci sarà un accordo tra le parti, siamo pronti a un intervento legislativo per garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro". Il ministro ha evidenziato l'importanza strategica della produzione di allumina per l'industria nazionale e l'esigenza di tutelare l'occupazione nel territorio del Sulcis.

La vertenza Eurallumina: un quadro complessivo

Lo stabilimento Eurallumina di Portovesme è da tempo al centro di una complessa vertenza che vede coinvolti lavoratori, istituzioni locali e nazionali. La questione principale è la ripresa delle attività produttive e la tutela dei livelli occupazionali. Il governo monitora costantemente la situazione ed è in dialogo con le parti sociali e industriali interessate.

Durante l'incontro, Urso ha confermato che il governo considera la vertenza Eurallumina una priorità assoluta. Sono in corso intense interlocuzioni per individuare una soluzione condivisa. "Il nostro obiettivo è garantire stabilità e prospettive di sviluppo per il territorio", ha concluso il ministro.

L'impegno del Ministero per il Made in Italy

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha tra le sue principali competenze la promozione e la tutela del sistema produttivo nazionale. Particolare attenzione è rivolta ai settori strategici e alle aree industriali in difficoltà. L'azione ministeriale si focalizza sul sostegno alle imprese, la salvaguardia dell'occupazione e la valorizzazione delle filiere produttive italiane, inclusa quella dell'alluminio.

La missione del Ministero è sostenere la competitività industriale, promuovere l'innovazione e favorire la crescita sostenibile. Questo avviene anche tramite strumenti normativi e interventi mirati in situazioni di crisi aziendale. In tale contesto si colloca la disponibilità a un intervento legislativo per la vertenza Eurallumina, qualora non si pervenga a un accordo tra le parti.