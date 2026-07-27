Nel primo semestre del 2026, il settore industriale cinese ha registrato un aumento degli utili del 18,7% su base annua, raggiungendo i 3,95 trilioni di yuan (circa 512 miliardi di euro). Questo incremento ha mostrato un lieve rallentamento rispetto al 18,8% del periodo gennaio-maggio.

La resilienza delle esportazioni è stata cruciale, bilanciando l’impatto di una domanda interna stagnante. Le imprese statali hanno visto gli utili crescere del 17,9% (1,30 trilioni di yuan, circa 169 miliardi di euro). Le società per azioni hanno registrato un aumento più marcato del 24,7% (3,04 trilioni di yuan, circa 394 miliardi di euro).

Le imprese private hanno contribuito con un incremento del 13% (965,56 miliardi di yuan, circa 125 miliardi di euro).

Settori industriali in crescita

A livello settoriale, l’industria estrattiva si è confermata il principale motore di crescita, con utili in aumento del 33,5%. Il comparto manifatturiero ha registrato una crescita del 20,1%. In controtendenza, il settore dei servizi pubblici ha subito un calo degli utili del 4,2%.

Tra i singoli comparti, gli incrementi più consistenti sono stati nella fusione e laminazione dei metalli non ferrosi (+99,4%), nella produzione di computer, apparecchiature di comunicazione e altri dispositivi elettronici (+96,9%) e nell’industria chimica (+67,8%), evidenziando settori chiave per la dinamica economica.

Andamento mensile

Nel solo mese di giugno 2026, gli utili industriali sono aumentati del 15,1% su base annua, segnando un rallentamento rispetto all’impennata del 21,1% registrata a maggio. Il monitoraggio costante di queste statistiche è fondamentale per comprendere le tendenze del settore industriale cinese.