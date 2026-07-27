La Valle d’Aosta riceverà un anticipo delle risorse della Politica Agricola Comune (PAC) pari a 3,2 milioni di euro, con erogazione prevista tra il 26 luglio e il 1° agosto. Questa misura si inserisce in una più ampia operazione nazionale annunciata dal Ministero dell’Agricoltura, finalizzata a contrastare il caro prezzi e a sostenere il settore. L’intervento complessivo nazionale ammonta a 1,67 miliardi di euro.

Il Ministero ha evidenziato un miglioramento significativo nel sistema di erogazione dei fondi, superando i ritardi che in passato caratterizzavano i pagamenti.

Gli anticipi saranno corrisposti con notevole anticipo, fino a 80 giorni prima della scadenza fissata dalla Commissione europea. Ciò rappresenta un’anticipazione di circa dieci mesi rispetto alle tempistiche precedenti, quando le somme venivano spesso ricevute dagli agricoltori solo con il saldo di giugno dell’anno successivo. La modifica mira a garantire maggiore liquidità e stabilità al settore agricolo.

Anticipo PAC: Sostegno e Liquidità

L’anticipo delle risorse PAC per la Valle d’Aosta è parte integrante di una strategia nazionale volta a fornire liquidità più rapidamente alle imprese agricole. Il nuovo sistema risponde più efficacemente alle esigenze operative e finanziarie delle aziende, che in passato hanno atteso a lungo i contributi PAC.

Questa accelerazione è cruciale per la pianificazione e gestione delle attività agricole.

Contesto Nazionale e Ruolo AGEA

Il rafforzamento dei rapporti operativi tra le Regioni e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è stato un tema centrale durante l’ultima Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In tale sede, è stata illustrata alle Regioni l’ipotesi di anticipare ulteriormente le erogazioni dei contributi PAC, spostandole da ottobre a luglio. Questa proposta, sostenuta da diverse amministrazioni regionali, ambisce a rendere la gestione dei pagamenti più efficiente e snella, riducendo i disallineamenti operativi e contribuendo a una maggiore stabilità per il settore agricolo.