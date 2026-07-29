La Regione Valle d'Aosta si prepara a un significativo impulso economico con l'approvazione dell'assestamento al bilancio 2026. Il Presidente Renzo Testolin ha annunciato in Consiglio regionale l'attivazione di 273 milioni di euro, fondi destinati a sostenere le imprese e rafforzare l'attrattività del territorio. Questa manovra, frutto di una programmazione condivisa e attenta ai bisogni della comunità, risponde a uno scenario internazionale incerto, privilegiando investimenti strategici in settori chiave come tutela del territorio, agricoltura, turismo, edilizia e gestione idrica.

Testolin ha sottolineato l'importanza di rispondere con tempestività ai bisogni emergenti, definendo l'assestamento come la capacità di fornire risposte efficaci ai valdostani.

Via libera dalla Commissione: 273 milioni per investimenti

La seconda Commissione consiliare ‘Affari generali’ ha espresso parere favorevole al disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione 2026 e alla seconda variazione al bilancio pluriennale 2026-2028. La manovra, composta da 76 articoli, destina 273 milioni di euro esclusivamente a spese di investimento, risorse provenienti dagli accertamenti del rendiconto generale della Regione, approvato il 10 giugno 2026. L'istruttoria in Commissione ha incluso audizioni con il Presidente e gli Assessori, approfondendo diversi ambiti strategici.

Il provvedimento approderà in Consiglio Valle per discussione e voto definitivo a fine luglio.

Dibattito politico e prospettive per la Valle d'Aosta

Il passaggio in Commissione ha evidenziato una sostanziale convergenza della maggioranza sull'utilizzo delle risorse per investimenti strutturali. L'astensione delle opposizioni segnala prudenza. Il dibattito si sposterà nell'Aula consiliare, con Marco Sorbara (Forza Italia) relatore per la maggioranza e Andrea Manfrin (Lega Vallée d’Aoste) per la minoranza. Il Consiglio Valle si confronterà sugli equilibri della manovra e sulle prospettive di sviluppo. L'assestamento è uno strumento chiave per la comunità valdostana, che definisce priorità e indirizza risorse verso un futuro di crescita e benessere, sostenendo competitività regionale e migliorando i servizi con ricadute dirette sulla vita dei cittadini.