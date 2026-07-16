La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato un significativo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario, il terzo per il triennio 2026/2028. Questa manovra introduce maggiori entrate per un ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2026, risorse che derivano da una più elevata compartecipazione all'imposta Iva rispetto alle stime iniziali. Tali fondi saranno impiegati per finanziare interventi che interessano la quasi totalità dei settori dell'amministrazione regionale, delineando un piano di sviluppo e sostegno per la comunità valdostana.

Dettagli e impieghi delle nuove risorse

Il disegno di legge, articolato in 41 articoli, non solo iscrive a bilancio le nuove entrate, ma autorizza anche una serie di variazioni compensative mirate ad adeguare il quadro finanziario alle esigenze emerse nel corso dell'anno. Per il 2026, le previsioni di spesa mostrano un incremento: le spese correnti aumentano di 31,7 milioni di euro, quelle di investimento di 15,3 milioni di euro, e le spese per l'incremento delle attività finanziarie di 3 milioni di euro. Queste cifre riflettono l'impegno a rafforzare diversi ambiti essenziali per la regione.

Il Governo regionale ha inoltre delineato specifiche strategie di allocazione. Sono stati accantonati 9 milioni di euro per un futuro provvedimento legislativo volto a sostenere privati e famiglie, la cui definizione è attesa nei prossimi mesi.

Ulteriori 2,3 milioni di euro sono stati riservati per un'analoga iniziativa a favore delle imprese locali. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla sanità, con uno stanziamento di 6 milioni di euro destinati al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza. Cruciale anche l'investimento nella protezione del territorio, con 13 milioni di euro dedicati a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, un tema di crescente rilevanza per la regione alpina.

Ripartizione settoriale degli stanziamenti

L'analisi dettagliata delle risorse rivela una distribuzione capillare. Nell'ambito dei Servizi istituzionali e generali, sono stati stanziati 1,7 milioni di euro per il rafforzamento del sistema tecnologico regionale e per la promozione della diffusione dei canali televisivi in lingua francese.

La Finanza locale riceverà risorse aggiuntive per oltre 2,7 milioni di euro, includendo contributi straordinari per i Comuni di Hône e Lillianes, destinati a progettazioni su aree di sosta e viabilità. Anche il Comune di Challand-Saint-Anselme beneficerà di fondi per una nuova struttura polivalente, e il Comune di Valsavarenche per lo studio di un collegamento ciclo-pedonale al Colle del Nivolet, evidenziando un supporto concreto alle infrastrutture comunali.

Il settore dell'Istruzione e Cultura vedrà l'assegnazione di oltre 760 mila euro, mentre lo Sport e Turismo disporrà di 495 mila euro per le proprie attività. L'Ambiente e Difesa del suolo, in linea con l'impegno contro il cambiamento climatico, riceverà 13 milioni di euro per interventi di prevenzione e contrasto sul territorio e sul patrimonio pubblico.

Alla Sanità e Politiche sociali sono stati destinati complessivamente 6 milioni di euro, a conferma della priorità data al benessere dei cittadini. Infine, lo Sviluppo economico beneficerà di 3,7 milioni di euro, e l'Agricoltura di 2 milioni di euro, settori chiave per la crescita e la sostenibilità della Valle d'Aosta.