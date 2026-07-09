La Valpolicella ha chiuso il 2025 con un calo del 3% nell'imbottigliato, attestandosi a quasi 57,5 milioni di bottiglie. Questa flessione ha interessato le principali tipologie della denominazione veneta, mantenendo comunque stabile la superficie vitata. In particolare, l'Amarone e il Recioto hanno registrato 13,58 milioni di bottiglie (-2,4%), seguiti dal Valpolicella Ripasso con 27,37 milioni (-3,7%) e dal Valpolicella classico con 16,50 milioni di bottiglie (-2,7%).

La produzione complessiva di uva nella denominazione si è fermata a 840.510 quintali, con 327.545 quintali destinati all'appassimento.

La superficie vitata, fulcro della principale denominazione rossista del Veneto, è rimasta invariata a 8.614 ettari. I vini della Valpolicella sono oggi esportati in 87 Paesi, a testimonianza della loro portata internazionale. Questi dati sono stati presentati in Regione Veneto in occasione della sesta edizione del Valpolicella Annual Report del Consorzio di Tutela.

Il Territorio e le Varietà Autoctone

A livello territoriale, la provincia di Verona si conferma leader con il 15% della superficie vitata. Seguono Negrar e San Pietro in Cariano, entrambe al 13%, e Illasi con l'11%. Insieme, questi comuni concentrano oltre la metà (52%) del vigneto della denominazione. Il patrimonio varietale è fortemente identitario: la Corvina domina con il 56% della superficie rivendicata, affiancata da Rondinella e Corvinone (19% ciascuna).

La Molinara mantiene una quota del 2%.

Di fronte alla congiuntura internazionale, il presidente del Consorzio, Christian Marchesini, ha sottolineato l'importanza di 'preservare il valore della denominazione, anziché inseguire i volumi'. Anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha evidenziato come 'la qualità e l'identità di un prodotto siano la forza per sostenerne il valore sul mercato'. Il consigliere regionale Alberto Bozza ha inoltre richiamato l'attenzione sulle sfide geopolitiche e sulla candidatura UNESCO per il rito della messa a riposo delle uve.

Sostenibilità e Strategie di Mercato

Un dato storico per il 2025 riguarda la sostenibilità: il 53% dei vigneti Valpolicella ha ottenuto la certificazione sostenibile, un balzo di undici punti percentuali rispetto all'anno precedente e un incremento di circa mille ettari.

La certificazione ministeriale Sqnpi (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata) copre quasi 3.500 ettari, cui si aggiungono 1.100 ettari certificati biologici.

La Valpolicella, una delle principali realtà vitivinicole del Veneto con un giro d’affari superiore ai 600 milioni di euro, ha visto l'export dei suoi rossi Dop fino a 15 gradi registrare una lieve flessione in valore (-2,1%) ma una crescita in volume (+0,4%) nei primi dieci mesi del 2025. L'iniziativa promossa a livello ministeriale e da ICE mira a valorizzare il vino come espressione di territorio, ambiente e cultura, rafforzando la sua presenza sui mercati internazionali.