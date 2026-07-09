La denominazione Valpolicella, con un giro d’affari che supera i 600 milioni di euro, sta attraversando una fase complessa ma mostra segnali di tenuta. Il 2025 si è chiuso con difficoltà, registrando tuttavia un recupero nell’ultimo trimestre. L’imbottigliato ha chiuso con cali più contenuti rispetto alle attese: l'Amarone a -2,4% (circa 102 mila ettolitri), il Valpolicella a -2,7% (123,8 mila ettolitri) e il Ripasso a -3,7% (oltre 205 mila ettolitri).

Questo scenario è stato al centro di Amarone Opera Prima, l’evento di riferimento per la Valpolicella in corso alle Gallerie Mercatali di Veronafiere.

La manifestazione ha incrociato dati economici, transizione green e una rinnovata narrazione istituzionale del vino italiano, proponendo una visione in cui il vino è un universo multiforme fatto di memoria storica e familiare, dove l’alcol è solo un elemento integrato. Il Ministro Francesco Lollobrigida ha affermato: “Il vino non è solo alcol, via alla campagna promozionale”.

Sostenibilità e certificazioni in crescita

Sul fronte della sostenibilità, il 2025 ha visto le superfici vitate condotte con pratiche certificate superare la metà del totale. Il 53% del vigneto, contro il 42% del 2024, è ora certificato. Questo include circa 1.100 ettari biologici (in lieve calo) e quasi 3.500 ettari con certificazione SQNPI, per un totale di circa 4.666 ettari su 8.600 totali.

In particolare, il 62% di Amarone e Recioto è certificato biologico. La certificazione SQNPI ha registrato una crescita significativa, aumentando del 47% nel 2025 e del 110% negli ultimi tre anni.

L’analisi del Consorzio di Tutela sottolinea come la Valpolicella, tra pressioni sui consumi e nuovi equilibri internazionali, si muova lungo una linea di equilibrio. L'obiettivo è difendere il valore simbolico dell’Amarone senza ridurlo a vino-icona, e rafforzare il sistema territoriale attraverso sostenibilità, cultura e presidio dei mercati. Si punta anche sull’abbassamento della temperatura di servizio e sugli abbinamenti a tavola, suggerendo Valpolicella e Valpolicella Superiore serviti con il pesce e freschi, per aumentarne la bevibilità.

Strategie di export e mercati internazionali

Per quanto riguarda l'export, i rossi Dop veneti fino a 15 gradi – categoria in cui la Valpolicella ha un peso quasi totale – hanno registrato nei primi dieci mesi dell’anno un calo in valore del 2,1%, con volumi in crescita del 0,4%. Questa performance è stata tre volte migliore rispetto alla media nazionale dei vini rossi Dop (-6,2%). Mercati come Canada (+4,8%), Germania (+5,1%), Svezia (+4,7%), Regno Unito (+8,9%) e Paesi Bassi (+12%) hanno mostrato una tenuta positiva.

Il Consorzio guarda con interesse a nuove opportunità all’orizzonte. Il Mercosur rappresenta una chance significativa, ricordando che il Brasile negli anni ’70 era il secondo mercato per la Valpolicella.

L’India è un’altra importante opportunità, anche grazie a un recente accordo commerciale stretto con l’Unione Europea. La strategia è chiara: rafforzare il presidio dei mercati esistenti e esplorare nuove geografie per sostenere il valore e la diffusione dei vini della denominazione.