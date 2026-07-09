Nel 2025, la denominazione Valpolicella ha registrato un imbottigliato di quasi 57,5 milioni di bottiglie, segnando una flessione del 3% rispetto all’anno precedente. Questo calo ha interessato le principali tipologie: Amarone e Recioto hanno raggiunto 13,58 milioni di bottiglie (-2,4%), il Valpolicella Ripasso 27,37 milioni (-3,7%) e il Valpolicella base 16,50 milioni (-2,7%). La produzione complessiva di uva si è attestata a 840.510 quintali, di cui 327.545 quintali sono stati destinati all’appassimento.

La superficie vitata della Valpolicella si mantiene stabile a 8.614 ettari, consolidando la sua posizione di principale area di produzione di vini rossi nel Veneto.

I prodotti della denominazione sono esportati in 87 Paesi. Questi dati sono emersi in occasione della sesta edizione del Valpolicella Annual Report, presentato dal Consorzio di Tutela in Regione Veneto. A livello geografico, Verona si conferma leader per estensione vitata con il 15%, seguita da Negrar e San Pietro in Cariano (entrambi al 13%) e Illasi (11%), località che complessivamente concentrano oltre la metà del vigneto della denominazione (52%).

Identità varietale e visione strategica

Il patrimonio varietale della Valpolicella conserva una forte identità, con la Corvina che costituisce il 56% della superficie rivendicata. Seguono Rondinella e Corvinone, entrambe al 19%, mentre la Molinara si attesta al 2%.

Christian Marchesini, presidente del Consorzio di Tutela, ha sottolineato l'importanza di una visione strategica: “La congiuntura internazionale attuale impone una responsabilità ancora maggiore. Il nostro obiettivo non è rincorrere i volumi, ma salvaguardare il valore intrinseco della denominazione”.

All'evento ha preso parte anche Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, il quale ha evidenziato come “la qualità e l'identità di un prodotto rappresentino la forza per sostenerne il valore sul mercato”. Il consigliere regionale Alberto Bozza ha, inoltre, richiamato l'attenzione sulle sfide derivanti dalle tensioni geopolitiche globali e sulla candidatura UNESCO per il rito tradizionale della messa a riposo delle uve.

Performance economica e orizzonti di mercato

La Valpolicella genera un giro d’affari che supera i 600 milioni di euro, con il 62% del vigneto certificato biologico, a testimonianza di un forte impegno verso la sostenibilità. Le esportazioni si confermano un pilastro strategico: i rossi DOP veneti fino a 15 gradi hanno registrato, nei primi dieci mesi dell'anno, una diminuzione del 2,1% in valore, ma una sostanziale tenuta dei volumi (+0,4%). Questa performance è risultata migliore rispetto alla media nazionale dei vini rossi DOP. Mercati strategici quali Canada (+4,8%), Germania (+5,1%), Svezia (+4,7%), Regno Unito (+8,9%) e Paesi Bassi (+12%) evidenziano segnali di crescita. Il Consorzio sta inoltre esplorando nuove opportunità in Brasile e India, Paesi con cui sono stati siglati recenti accordi commerciali.

Il Consorzio di Tutela continua a svolgere un ruolo proattivo nella promozione internazionale e nella valorizzazione della denominazione. Le sue iniziative mirano a rafforzare il legame indissolubile tra il vino, il suo territorio d'origine e la sostenibilità ambientale.