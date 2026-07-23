Nel corso del 2025, l’agricoltura in Veneto ha registrato una significativa crescita della produzione, con un incremento pari al 7,4%. Questo dato, che evidenzia la vitalità del comparto, ha interessato in modo particolare i settori chiave del cerealicolo, del vitivinicolo e dell’ortofrutticolo. Tutti questi comparti hanno mostrato un aumento considerevole dei volumi prodotti rispetto all’anno precedente, contribuendo al rafforzamento della produzione agricola regionale. Tuttavia, nonostante questo risultato positivo sul fronte produttivo, la bilancia commerciale del settore agricolo veneto si è rivelata negativa, segnalando una sfida importante per l’economia locale.

Dinamiche della produzione e del commercio estero

L’espansione produttiva ha coinvolto in maniera preponderante le province di Verona, Padova e Treviso. In queste aree, si è assistito a un aumento delle superfici coltivate e a un miglioramento delle rese per ettaro, fattori che hanno contribuito all’incremento complessivo. Il comparto vitivinicolo, in particolare, si è affermato come uno dei motori principali di questa espansione, beneficiando anche di condizioni climatiche favorevoli che hanno permesso una raccolta abbondante e di elevata qualità. Nonostante l’eccellente performance produttiva, il valore complessivo delle esportazioni agricole non è stato sufficiente a compensare il volume delle importazioni, determinando così un saldo negativo nella bilancia commerciale regionale.

Questo squilibrio sottolinea la necessità di strategie mirate per valorizzare i prodotti veneti sui mercati internazionali.

Le ragioni del saldo commerciale negativo

Il saldo negativo della bilancia commerciale è attribuibile principalmente all’aumento delle importazioni di prodotti agricoli e alimentari, il cui valore ha superato quello delle esportazioni. Questo fenomeno è stato influenzato da una crescente domanda interna di prodotti trasformati e dalla competitività dei prezzi offerti dai prodotti esteri. Le istituzioni regionali hanno evidenziato l’urgenza di rafforzare la presenza dei prodotti veneti sui mercati internazionali, al fine di riequilibrare la bilancia commerciale e sostenere l’economia agricola locale.

È fondamentale promuovere l’eccellenza e la qualità delle produzioni regionali per competere efficacemente a livello globale.

Il settore agricolo veneto mantiene comunque un ruolo di primaria importanza nell’economia della regione, sia per l’occupazione che genera sia per il valore aggiunto che apporta. Le autorità locali stanno attivamente valutando e implementando nuove strategie per sostenere l’export e promuovere i prodotti tipici del territorio. L’obiettivo è migliorare la competitività delle imprese agricole venete sui mercati esteri, garantendo loro una maggiore visibilità e opportunità di crescita, e trasformando le sfide attuali in nuove prospettive di sviluppo.