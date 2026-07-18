Il Venezuela ha annunciato l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie presso il Fondo Monetario Internazionale (FMI), fondi destinati a un ambizioso piano di recupero e ricostruzione a seguito del devastante doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale. L'annuncio è stato dato dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, sottolineando l'importanza di queste risorse per il Paese.

Rodríguez ha precisato, attraverso i canali social, che questi 346 milioni di dollari rappresentano un accesso iniziale alle risorse proprie del Venezuela detenute presso il FMI.

L'impiego di questi fondi è stato delineato con chiarezza: saranno utilizzati per fornire un sostegno concreto alle famiglie colpite dalla catastrofe, finanziare urgenti interventi abitativi, ripristinare e migliorare le infrastrutture danneggiate, garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e coprire altre necessità impellenti emerse a seguito del sisma. Questo impegno mira a mitigare l'impatto della tragedia e a facilitare il ritorno alla normalità per le comunità.

La decisione di accedere a tali fondi giunge in un momento di grande necessità, dopo le intense scosse sismiche del 24 giugno scorso. Questi eventi hanno causato una profonda devastazione, con un bilancio tragico di oltre 5.000 vittime e migliaia di persone ancora disperse.

La forza del terremoto ha provocato il crollo di almeno 190 edifici, lasciando senza casa un numero considerevole di cittadini. In totale, 21.235 persone sono state costrette a cercare rifugio in 107 campi temporanei allestiti per l'emergenza, evidenziando la portata della crisi umanitaria e strutturale che il Paese sta affrontando.

L'importanza delle risorse FMI per la ricostruzione

L'accesso a questi fondi è stato il risultato di un'attenta negoziazione tra il Fondo Monetario Internazionale e il governo interino del Venezuela. L'obiettivo primario di queste discussioni è stato la liberazione di una parte degli attivi del Paese, trattenuti dall'organismo finanziario internazionale, per far fronte all'emergenza senza precedenti causata dai terremoti.

La portavoce del FMI, Julie Kozack, ha fornito dettagli cruciali su questa operazione, spiegando che le trattative si sono concentrate sull'utilizzo del "tramo de reserva" del Venezuela.

Il "tramo de reserva" è una specifica categoria di risorse che il Venezuela detiene presso il FMI. Si tratta di una fonte di liquidità particolarmente importante e caratterizzata da un accesso rapido, fondamentale in situazioni di crisi. Kozack ha precisato che, all'8 luglio, l'ammontare di questa riserva si aggirava intorno ai 350 milioni di dollari, confermando la disponibilità dei fondi annunciati per la ricostruzione post-sisma. Questa riserva rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria e un meccanismo essenziale per la gestione delle emergenze nazionali.

Dettagli operativi e la natura del "tramo de reserva"

La natura del "tramo de reserva" è stata ulteriormente chiarita dalla portavoce del FMI. Essa costituisce una riserva di liquidità che può essere immediatamente mobilitata dal Paese membro. Questa caratteristica di pronta disponibilità è ciò che ha permesso al Venezuela di attingere rapidamente a queste risorse per rispondere alle esigenze più urgenti legate al piano di recupero e ricostruzione. La capacità di mobilitare tali fondi senza ritardi burocratici è cruciale per affrontare efficacemente le conseguenze di un disastro naturale di tale portata, garantendo che gli aiuti raggiungano tempestivamente le aree e le persone più bisognose.