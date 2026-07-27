L'edizione 2026 di Vinitaly.us è stata presentata ufficialmente a bordo della storica nave Amerigo Vespucci, durante la sua sosta a Québec City. L'iniziativa ha riunito importanti figure istituzionali e aziendali, tutte impegnate nella promozione del vino italiano a livello internazionale. Tra i partecipanti di spicco figuravano l'ambasciatore d'Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, il presidente di Italian Trade Agency, Matteo Zoppas, l'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, e la managing director di Vinitaly International, Stevie Kim.

Vinitaly.us 2026: un lancio strategico a bordo della Vespucci

La scelta della nave scuola Amerigo Vespucci, emblema della Marina Militare italiana e impegnata nel 2026 in una campagna in Nord America, ha voluto sottolineare il profondo legame tra la ricca tradizione italiana e la sua proiezione internazionale, in particolare nel settore vitivinicolo. Durante l'evento, è stata ribadita la crescente rilevanza strategica del mercato canadese per il vino italiano. L'incontro ha inoltre evidenziato l'impegno costante nel rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra Italia e Canada, un partenariato che continua a consolidarsi.

La nave Amerigo Vespucci: ambasciatrice delle eccellenze italiane

Impegnata in un prestigioso tour mondiale, la nave Amerigo Vespucci dedica nel 2026 una campagna specifica al Nord America. Questa missione rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere l'Italia e le sue eccellenze, con un focus particolare sul settore vitivinicolo. Attraverso eventi istituzionali e commerciali, organizzati in stretta collaborazione con le rappresentanze diplomatiche italiane, la presenza della nave a Québec City ha fornito il contesto ideale per il lancio di Vinitaly.us. Tale scenario ha contribuito a rafforzare la visibilità internazionale della manifestazione e delle imprese italiane coinvolte, consolidando ulteriormente i rapporti tra i due Paesi.

La presentazione di Vinitaly.us 2026 a bordo di una nave che incarna la tradizione e l'eccellenza italiana simboleggia un ulteriore passo nel rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Canada, fondato su una solida cooperazione economica e commerciale. L'evento ha così riaffermato l'importanza di questo legame bilaterale nel contesto della promozione del vino italiano su scala globale.