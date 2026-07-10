Wall Street ha aperto la seduta del 10 luglio 2026 con un andamento debole e contrastato, riflettendo una fase di incertezza che ha caratterizzato i mercati nelle giornate precedenti. Il Dow Jones ha registrato un incremento dello 0,27%, portandosi a 52.636,43 punti, mostrando un lieve segnale di rialzo. Al contrario, il Nasdaq ha evidenziato una contenuta flessione dello 0,03%, attestandosi a 26.201,40 punti. L'indice S&P 500, invece, ha segnato un modesto progresso dello 0,08%, raggiungendo quota 7.552,82 punti.

Gli investitori continuano a monitorare con attenzione i dati macroeconomici e le dinamiche settoriali, in particolare quelle legate all'inflazione e al comparto tecnologico, fattori che influenzano l'umore generale del mercato.

Andamento degli indici e contesto economico

L'apertura ha visto il Dow Jones in un timido rialzo, mentre il Nasdaq ha mantenuto una sostanziale stabilità, con una variazione negativa appena percettibile. L'indice S&P 500 ha confermato la tendenza disomogenea tra i principali listini statunitensi, con un leggero avanzamento che non ha dissipato del tutto le preoccupazioni.

Un elemento chiave nel panorama economico è rappresentato dai prezzi al consumo. Nel mese di maggio, questi hanno registrato un aumento tendenziale del 4,2%, un dato in linea con le aspettative degli analisti ma superiore al +3,8% del mese precedente. Il tasso "core" dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili come cibo ed energia e che è particolarmente osservato per le sue implicazioni sulle politiche monetarie, ha segnato una crescita del 2,9%, rispetto al 2,8% del mese precedente.

Focus sul settore tecnologico e attese per le trimestrali

L'attenzione degli operatori di mercato rimane fortemente concentrata sul settore tecnologico. I principali produttori di semiconduttori, tra cui Nvidia, Micron e Qualcomm, hanno recentemente sperimentato ribassi, contribuendo a un clima di persistenti dubbi sull'intelligenza artificiale e sulle sue prospettive future. In questo contesto, Super Micro Computer ha annunciato l'intenzione di raccogliere 7 miliardi di dollari attraverso operazioni legate a strumenti azionari, con l'obiettivo di finanziare nuovi e significativi investimenti in hardware.

Inoltre, cresce l'attesa per la pubblicazione delle trimestrali di alcune aziende di rilievo.

Quella di Oracle è in calendario per la stessa giornata, mentre i risultati di Adobe Systems sono attesi per il giorno successivo. Questi appuntamenti sono considerati cruciali per fornire indicazioni sulla salute del comparto tecnologico, specialmente in un periodo caratterizzato anche da tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che aggiungono un ulteriore strato di complessità al quadro generale.