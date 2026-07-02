Wall Street ha aperto la seduta del 2 luglio in rialzo, con i principali indici statunitensi che hanno mostrato un avvio positivo. Il Dow Jones ha registrato un aumento dello 0,55%, raggiungendo i 52.579,26 punti, mentre il Nasdaq è salito dello 0,10% a 26.068,45 punti. Anche lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,31%, attestandosi a 7.508,29 punti. Questo clima di fiducia tra gli investitori è stato alimentato da segnali di moderazione della pressione inflazionistica e da dati sul mercato del lavoro inferiori alle attese, suggerendo una possibile pausa nell'inasprimento della politica monetaria.

Mercato del lavoro e reazione dei bond

I dati macroeconomici diffusi hanno evidenziato un rallentamento nel mercato del lavoro statunitense. Nell'ultimo mese, sono stati aggiunti 57.000 posti di lavoro, un dato significativamente inferiore alle previsioni degli analisti (100.000 nuovi impieghi). Questo passo più lento rispetto al mese precedente è stato interpretato come un fattore che potrebbe contribuire a diminuire la pressione inflazionistica. La reazione dei mercati obbligazionari è stata immediata: il rendimento del Treasury decennale è sceso al 4,47% dopo la pubblicazione dei dati. Ancora più marcata la flessione del rendimento del Treasury biennale, che riflette più da vicino le aspettative sulla politica monetaria della Federal Reserve.

Questa dinamica suggerisce che gli operatori prevedono una minore probabilità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse nel prossimo meeting.

Settori chiave e scenario globale

A sostenere l'apertura positiva di Wall Street ha contribuito anche una certa stabilizzazione nel settore tecnologico, in particolare per le aziende produttrici di chip. Questi titoli avevano subito pressioni a causa di preoccupazioni legate a una possibile sopravvalutazione, alimentata dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale. In questo contesto, Micron Technology ha mostrato un recupero, compensando in parte le perdite precedenti. Al contrario, Advanced Micro Devices ha continuato a registrare una lieve flessione.

Sul fronte internazionale, la giornata ha presentato un quadro misto: i mercati asiatici hanno chiuso in netto calo (Kospi sudcoreano -7,9%, Nikkei giapponese -2,5%). In Europa, invece, i principali indici hanno mostrato segnali di ripresa, con il CAC 40 francese in aumento dell'1,5%.

Petrolio e dinamiche geopolitiche

Anche il mercato delle materie prime ha influito sul sentiment generale. Nel settore petrolifero, il prezzo del Brent è diminuito dell'1,2%, attestandosi a 70,68 dollari al barile. Questa flessione è stata innescata dalle speranze di una possibile soluzione negoziata per il conflitto con l'Iran, un fattore che tende a ridurre le preoccupazioni sull'offerta globale di greggio. La combinazione di questi elementi – dati macroeconomici incoraggianti, dinamiche settoriali e sviluppi geopolitici – ha fornito un solido supporto all'apertura in territorio positivo di Wall Street, delineando un quadro di mercato attento sia alle politiche interne che agli equilibri globali.