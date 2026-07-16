Il report annuale sulla Zes Unica, pubblicato il 16 luglio 2026, ha rivelato un dato significativo: le autorizzazioni rilasciate nell'ambito della Zona economica speciale hanno generato investimenti per un totale di 9 miliardi di euro. Il documento, presentato a Bari, offre un quadro dettagliato delle attività e dei progressi registrati nelle regioni del Sud Italia coinvolte nel progetto.

Le autorizzazioni concesse hanno riguardato una vasta gamma di progetti imprenditoriali, con un impatto notevole sull'economia locale. Le otto regioni interessate sono Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Abruzzo, Sicilia e Sardegna.

Il volume complessivo degli investimenti previsti, grazie all'operato della Zes Unica, si attesta a 9 miliardi di euro, delineando la prospettiva di creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione nei territori meridionali.

L'impatto delle autorizzazioni e le regioni beneficiarie

Il rapporto evidenzia come le autorizzazioni abbiano favorito l'avvio di numerosi progetti industriali e infrastrutturali. La Zes Unica, istituita con l'obiettivo primario di stimolare la crescita economica e la competitività del Mezzogiorno, ha registrato una partecipazione attiva sia dalle amministrazioni locali sia dalle imprese. La Puglia, in particolare, ha assunto un ruolo centrale, ospitando l'evento di presentazione del report a Bari.

Le regioni incluse nel progetto Zes Unica sono state selezionate per la loro strategicità e per l'elevato potenziale di crescita in settori chiave quali la logistica, l'industria manifatturiera e i servizi. Le autorizzazioni rilasciate nell'ambito della Zes Unica rappresentano un volano fondamentale per l'economia del Sud Italia, contribuendo in modo decisivo alla sua rivitalizzazione.

Obiettivi strategici e benefici della Zes Unica

La Zes Unica è stata concepita per attrarre investimenti e promuovere lo sviluppo economico nelle regioni meridionali. Il suo meccanismo di autorizzazioni semplificate permette alle imprese di avviare nuovi progetti con tempi ridotti e procedure meno complesse rispetto al passato, accelerando così i processi di insediamento e crescita.

L'impatto degli investimenti generati è stato valutato positivamente, confermando la rilevanza strategica dell'iniziativa per la modernizzazione e l'espansione delle aree coinvolte.

Questo report annuale si configura come uno strumento essenziale per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche di incentivazione adottate. Fornisce, inoltre, un quadro aggiornato e trasparente sugli effetti concreti prodotti dalle misure attuate nell'ambito della Zes Unica, offrendo una base solida per future valutazioni e strategie.