L'estate 2026 si rivela particolarmente favorevole per gli agriturismi piemontesi. Il mese di luglio ha consolidato la forte attrattività delle vacanze in campagna, e le prospettive si mantengono positive anche per i mesi di agosto e settembre. A trainare la stagione è la crescente domanda di esperienze autentiche, il desiderio di contatto diretto con la natura e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali.

Il Piemonte si conferma una delle regioni italiane di riferimento per il turismo rurale. Conta oltre 1.450 aziende agrituristiche autorizzate, rappresentando il 5,5% del totale nazionale.

Questa vasta rete si estende su tutto il territorio regionale, dalle celebri Langhe-Roero e Monferrato alle suggestive vallate alpine, fino ai laghi e alle risaie del Novarese e del Vercellese. Le prenotazioni registrate finora attestano la solidità e la qualità dell'offerta agrituristica piemontese. Lorenzo Morandi, presidente di Agriturist Piemonte, evidenzia come stia crescendo la richiesta di soggiorni che permettano di vivere esperienze genuine, immersi nella natura e a stretto contatto con le aziende agricole e le loro produzioni tipiche.

Attività e prolungamento della stagione

Tra le attività più richieste dagli ospiti spiccano le visite in cantina con degustazioni, il trekking, il cicloturismo, le escursioni e le iniziative pensate per le famiglie.

Le temperature estive elevate stanno inoltre favorendo le destinazioni collinari e montane, contribuendo in modo significativo a prolungare la stagione turistica. Si prevede che l'afflusso si estenda anche nei mesi di settembre e ottobre, in particolare nelle rinomate aree vitivinicole della regione.

Ruolo strategico e nuove normative

Gli agriturismi rivestono un ruolo strategico fondamentale nell'integrare agricoltura, turismo e valorizzazione del paesaggio. Essi non solo sostengono il reddito delle aziende agricole, ma promuovono attivamente le eccellenze del territorio. Sul fronte normativo, si pone l'attenzione sulle nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piscine. Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte, sottolinea che la sicurezza degli ospiti è una priorità assoluta.

Tuttavia, gli adeguamenti richiesti devono poter essere realizzati con tempi compatibili con l'attività delle imprese, per evitare di incidere negativamente sulla piena operatività della stagione turistica.

Il regolamento regionale in materia di agriturismi prevede che il responsabile della piscina – sia esso l'imprenditore agricolo o un suo incaricato – debba vigilare attentamente sul rispetto delle condizioni di sicurezza e dei requisiti igienico-ambientali. Tali prescrizioni sono in linea con l'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Tra i compiti essenziali figurano la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti, l'elaborazione e l'aggiornamento costante del piano di autocontrollo, l'esecuzione regolare dei controlli analitici dell'acqua, la tenuta scrupolosa dei registri, la pulizia e sanificazione periodica della vasca, e la conservazione della documentazione per almeno due anni, garantendo altresì il libero accesso per i controlli da parte delle ASL.