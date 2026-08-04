L'estate 2026 si conferma una stagione particolarmente favorevole per l'agriturismo italiano, con un focus sulla provincia di Siena. Dopo un luglio positivo, agosto si prospetta tra i migliori degli ultimi anni, e settembre registra già prenotazioni incoraggianti. Questo trend si riflette pienamente negli agriturismi senesi, che vivono una fase di crescita e continua evoluzione.

Presenze stabili e nuove tendenze tra gli ospiti

Le presenze negli agriturismi senesi sono buone e costanti. Simone Lorenzo Signorini, presidente dell'Unione provinciale agricoltori di Siena, ha sottolineato che luglio ha superato le aspettative di molte aziende rispetto all'anno precedente, e le prenotazioni si estendono positivamente fino a tutto settembre e la prima metà di ottobre.

Ciò indica un progressivo allungamento della stagione turistica, con una domanda che va oltre il periodo estivo tradizionale.

Il modo di vivere la vacanza in agriturismo sta cambiando: i soggiorni sono più flessibili e l'esperienza è sempre più centrale. Cresce l'interesse per degustazioni, visite in azienda e attività legate alle produzioni agricole. Anche le abitudini a tavola si evolvono, con una minore scelta di formule tradizionali. Si registra un rallentamento nella vendita diretta di vino e olio, mentre il segmento dei matrimoni in agriturismo continua a crescere.

Investimenti e iniziative per il settore agricolo locale

Nonostante il quadro positivo, persistono alcune criticità, in particolare la difficoltà nel reperire personale qualificato.

Per rispondere a questa esigenza, l'Unione provinciale agricoltori di Siena ha investito in strumenti come ConfagriJob, un portale dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura, per facilitare il reperimento di personale per le aziende locali.

Confagricoltura Siena promuove anche la partecipazione delle aziende vitivinicole a eventi come la manifestazione nazionale “Calici di Stelle”. L'edizione 2026 si svolgerà il 10 agosto al Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena, offrendo alle aziende associate l'opportunità di presentare i propri vini in un percorso che unisce degustazioni, arte e cultura del territorio.