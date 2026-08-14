Il settore dell’artigianato in Molise sta affrontando una fase di profonda crisi, culminata in una significativa contrazione delle attività nell'ultimo decennio. I dati rivelano un quadro preoccupante: dalle 8.847 imprese artigiane attive nel 2015, il numero è progressivamente sceso a 6.640 nel 2024, per poi attestarsi a 6.321 nel 2025. Questo significa che, in soli dieci anni, una impresa artigiana su quattro ha dovuto chiudere i battenti, evidenziando una tendenza negativa persistente.

La contrazione nelle province molisane

La crisi ha colpito con particolare intensità le province di Isernia e Campobasso.

Nella provincia di Isernia, le imprese artigiane attive erano 1.867 nel 2024, per poi diminuire a 1.765 nel 2025, registrando una flessione del 5,5%. Anche la provincia di Campobasso ha subito un calo rilevante: dalle 4.773 attività del 2024 si è passati a 4.556 nel 2025, con una riduzione del 4,5% e la perdita di ben 217 imprese in appena dodici mesi. Questi numeri sottolineano la gravità della situazione a livello locale.

Il contesto nazionale del commercio al dettaglio

La diminuzione delle attività non è un fenomeno isolato all'artigianato molisano, ma si inserisce in un più ampio contesto nazionale che vede una marcata flessione delle nuove aperture nel settore commerciale. Le previsioni per il 2026 indicano circa 23.934 nuove attività del dettaglio, un dato che rappresenta quasi la metà rispetto alle 43.324 registrate nel 2014, con una diminuzione complessiva del 44,8%.

Rispetto all'anno precedente, il 2025, il calo stimato è del 5,7%.

Parallelamente, il numero delle cessazioni di attività nel commercio al dettaglio è elevato, attestandosi a 42.849, con un saldo negativo di 18.915 imprese. Questo significa che si registrano quasi 1,8 chiusure per ogni nuova apertura, un indicatore preoccupante della dinamica del mercato. Le imprese attive nel commercio al dettaglio sono passate da 733.703 a giugno 2025 a 702.938 a maggio 2026, con una perdita di oltre 30.000 unità in meno di un anno.

Impatto regionale e settoriale

Questa tendenza negativa si estende a gran parte delle regioni italiane. Le flessioni più marcate nelle nuove iscrizioni si osservano in Liguria e Calabria, mentre Lombardia, Lazio, Puglia e Sicilia contribuiscono in modo significativo alla diminuzione complessiva a livello nazionale.

A livello settoriale, il commercio al dettaglio non specializzato mostra una forte contrazione, mentre il settore degli autoveicoli e motocicli registra anch'esso un calo. Solo gli alimentari, le bevande e i tabacchi mantengono una relativa stabilità, seppur con una leggera flessione.