Aspiag Service si conferma l'azienda con il fatturato più elevato in Alto Adige, secondo la nuova classifica pubblicata dalla Südtiroler Wirtschaftszeitung. La graduatoria, basata sui più recenti dati di bilancio disponibili e che prende in esame i bilanci relativi al 2025, vede la concessionaria dei supermercati Spar nel Nord‑Est d'Italia al primo posto, con un fatturato di 2,87 miliardi di euro realizzato lo scorso anno.

Al secondo posto si posiziona Alperia, società energetica provinciale, che ha registrato un fatturato di 2,36 miliardi di euro.

L'azienda è attualmente in fase di espansione, con l'ingresso nei settori dell'energia eolica e solare e un significativo aumento del numero di clienti. Il gruppo automobilistico Eurocar Italia, con sede legale a Bolzano e parte del gruppo tedesco Volkswagen, mantiene il terzo posto, avendo incrementato leggermente il proprio fatturato fino a 2,15 miliardi di euro.

Le altre realtà economiche in evidenza

Il gruppo Leitner, il più grande gruppo familiare dell'Alto Adige, ha incrementato il proprio fatturato del 15,5 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 1,62 miliardi di euro. Gli affari dello specialista degli impianti a fune e delle tecnologie invernali risultano in crescita.

Idv Iveco Defence Vehicles entra per la prima volta tra le imprese con oltre un miliardo di euro di fatturato, raggiungendo 1,07 miliardi di euro e segnando un incremento del 21 per cento. Il produttore di veicoli militari beneficia dell'aumento globale della spesa per la difesa e dispone di un portafoglio ordini pieno per i prossimi anni.

La top ten della classifica è completata dalle imprese di trasporto e logistica Fercam e Gruber Logistics, e dal produttore di alimenti dietetici Dr. Schär.

Criteri di valutazione e dati aggiuntivi

La classifica della Südtiroler Wirtschaftszeitung si basa sui dati di bilancio consolidati delle aziende con sede legale in Alto Adige. Il documento ufficiale specifica che la raccolta dei dati avviene nella prima metà di agosto e che il criterio principale di inclusione è la sede legale, sebbene alcune aziende con sede diversa possano essere considerate per ragioni operative.

A titolo di esempio, Aspiag Service ha registrato un fatturato di 2.711 milioni di euro nel 2023, con 9.285 dipendenti a fine anno. Nello stesso contesto, Alperia-Gruppe ha raggiunto 2.650 milioni di euro di fatturato e contava 1.263 dipendenti. La graduatoria complessiva include 50 posizioni principali e ulteriori aziende candidate per l'anno successivo, offrendo una panoramica dettagliata delle principali realtà economiche della regione.