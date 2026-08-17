Chi ha ricevuto un avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate proprio a ridosso delle ferie può stare tranquillo: durante il periodo estivo scattano regole speciali che allungano i tempi a disposizione per pagare o rispondere. Ecco come funziona nel dettaglio e cosa conviene fare.

Cosa prevede la pausa estiva del Fisco

Ogni anno, dal 1° agosto, l'Agenzia delle Entrate interrompe temporaneamente sia l'invio di nuove comunicazioni sia il conteggio dei termini già in corso per quelle già notificate. Questo significa due cose distinte, spesso confuse tra loro:

per tutto il mese di agosto è sospeso l'invio di nuovi avvisi bonari ;

; dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso anche il conteggio dei giorni utili per pagare o rispondere a comunicazioni già arrivate prima della pausa.

In pratica, se il termine era già scattato prima di agosto, i giorni trascorsi restano validi, ma il countdown si ferma durante la sospensione e riparte regolarmente dal 5 settembre.

Notifica avviso bonario: un esempio pratico

Chi ha ricevuto un avviso bonario, ad esempio, a metà giugno, con un termine ordinario di 60 giorni per regolarizzare la propria posizione, non si troverà con la scadenza a metà agosto. Il conteggio si blocca il 1° agosto e riprende il 5 settembre, spostando di fatto la scadenza reale a metà settembre. Chi invece ha ricevuto la comunicazione proprio a ridosso della pausa, vedrà l'intero periodo di sospensione "congelare" il countdown fino alla fine delle ferie fiscali.

Cosa non rientra nella sospensione

Non tutte le scadenze fiscali beneficiano di questa pausa. Restano attivi, ad esempio, i termini legati agli avvisi di accertamento esecutivi e alle richieste di documentazione formulate durante controlli o verifiche in corso, che continuano a decorrere normalmente anche ad agosto.

Meglio non dare per scontato che "tutto sia fermo": conviene sempre verificare la natura specifica della comunicazione ricevuta.

Cosa conviene fare nel frattempo

Anche se i termini sono sospesi, agosto può essere il momento giusto per organizzarsi con calma vista la pausa estiva:

raccogliere la documentazione necessaria a giustificare eventuali importi contestati;

valutare, se l'avviso risulta corretto, le opzioni di pagamento rateale disponibili;

contattare un commercialista o un CAF per un parere prima che i termini tornino a decorrere.

Arrivare a settembre con le idee chiare, invece di scoprire la sospensione all'ultimo momento, permette di evitare errori e di sfruttare al meglio il tempo aggiuntivo concesso dalla legge.