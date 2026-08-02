La Banca di Ripatransone e del Fermano ha prontamente deliberato lo stanziamento di un plafond di dieci milioni di euro, una misura volta a sostenere tutte le tipologie di clientela – inclusi soci, imprese e privati – colpite dalla violenta e improvvisa grandinata che ha interessato il territorio lo scorso 21 luglio 2026. L'iniziativa, varata dal Consiglio di Amministrazione, mira a fornire un supporto concreto e tempestivo a fronte dei danni subiti.

La presidentessa Donatella Simonetti ha evidenziato come la tempestività della decisione, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella prima sessione utile, abbia permesso di valutare con maggiore precisione la reale entità dei danni al territorio.

Simonetti ha sottolineato l'importanza di un intervento molto mirato e l'efficacia della consulenza offerta in filiale, che permetterà alla banca di essere ancora più incisiva nel rispondere alle esigenze dei danneggiati. "Il breve periodo intercorso tra la nostra decisione, naturale e doverosa, di essere al fianco del territorio e la riunione del cda ci ha permesso di delineare meglio, purtroppo, la reale portata dei danni al territorio," ha dichiarato la presidentessa, ribadendo l'impegno dell'istituto.

Il direttore generale Vito Verdecchia ha ribadito la centralità delle filiali quali punti di riferimento per l'inoltro delle richieste, assicurando la piena disponibilità del personale anche durante il periodo feriale.

Verdecchia ha specificato che il plafond è stato concepito con condizioni particolarmente vantaggiose, riservando un'attenzione speciale ai soci e prevedendo ticket dedicati per specifiche tipologie di intervento. "Siamo sicuri di aver varato un plafond, la cui strutturazione e le cui condizioni sono molto vantaggiose, ovviamente con un'attenzione particolare ai soci," ha affermato. Ha inoltre definito l'evento del 21 luglio come straordinario, elogiando la risposta rapida e adeguata della banca all'eccezionalità della situazione, ma ha anche proiettato lo sguardo al futuro, evidenziando la crescente necessità di "adeguarci a ragionare in termini di prevenzione" per affrontare eventi climatici simili.

La Banca di Ripatransone e del Fermano: un pilastro del territorio

La Banca di Ripatransone e del Fermano si conferma un pilastro del credito cooperativo locale, con sede legale a Ripatransone (Ascoli Piceno) e direzione generale situata a Fermo. Fondata nel lontano 1905, l'istituto ha consolidato e ampliato la sua presenza territoriale nel 2017 attraverso l'importante incorporazione della Banca del Fermano. Questa espansione ha permesso alla banca di estendere la sua operatività in un vasto territorio che include le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Con una base solida di circa 2.500 soci e un organico di 63 dipendenti, la banca opera attraverso una rete capillare di otto filiali, distribuite strategicamente.

Le filiali sono presenti nei comuni di Ripatransone, Grottammare, Montefiore dell’Aso, San Benedetto del Tronto, Fermo e Sant’Elpidio a Mare. Questa diffusa presenza sul territorio, rafforzata anche in vista del 120° anniversario che sarà celebrato nel 2025, testimonia la sua radicata vocazione di banca locale e il suo impegno costante a supporto delle comunità e delle economie locali.