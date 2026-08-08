Le Marche si preparano a una crescita economica contenuta nel 2026, con il Pil regionale stimato in aumento dello 0,7%. Un dato analogo è previsto per il capoluogo, Ancona. Tuttavia, queste proiezioni, elaborate da Cer per Confesercenti, indicano una performance inferiore sia alla media nazionale, attestata allo 0,9%, sia a quella dell'area Centro, che si posiziona all'1%. La regione si colloca così in una fascia di sviluppo più moderato rispetto ad altre aree del Paese.

La classifica delle regioni per la crescita del Pil nel 2026 vede il Trentino Alto Adige in testa con un +1,5%, seguito da Lazio e Toscana, entrambe con un +1,2%.

Tra i capoluoghi di provincia, Bolzano spicca con un +1,8%, superando Roma e Milano, che registrano un +1,6%.

L'andamento dell'inflazione

Sul fronte dell'inflazione, Ancona si distingue per uno dei valori più bassi a livello nazionale, con una stima dell'indice dei prezzi pari al 2,1%. Questo dato è significativamente inferiore alla media italiana, che si attesta intorno al 2,9%. I picchi inflattivi più elevati nel Paese sono previsti a Reggio Calabria (+4,3%), seguita da Napoli (+3,5%), e da Bolzano e Roma, entrambe con il 3,4%.

Il quadro economico marchigiano nel 2025

Il 2025 ha segnato per le Marche un aumento del Pil dello 0,5%, un dato in linea con la media nazionale. Questa ripresa è stata trainata principalmente dal settore delle costruzioni, grazie agli investimenti del Pnrr e ai lavori di ricostruzione post-sisma, e dal turismo.

Nonostante l'andamento positivo, la fase finale dell'anno ha mostrato un rallentamento, influenzato dal deterioramento del quadro congiunturale globale, in particolare a causa del conflitto in Medio Oriente.

L'occupazione nelle Marche ha mostrato un miglioramento nel 2025, con un incremento dell'1,1%, superiore alla media nazionale dello 0,8%. Tuttavia, tale crescita è stata caratterizzata da un aumento di forme di impiego meno stabili. Al contrario, l'attività industriale regionale ha proseguito il suo declino, un trend avviato nel 2023 e confermato nel 2025, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno. Mentre settori come l'alimentare, il legno-mobile e la farmaceutica hanno registrato performance positive, il comparto calzaturiero e il tessile-abbigliamento hanno subito un calo.

Anche l'export marchigiano ha segnato una contrazione del 7,6%. L'incertezza del contesto geopolitico ha frenato gli investimenti: nel 2025, oltre la metà delle imprese ha speso meno di quanto programmato, con un valore inferiore rispetto all'anno precedente. Sul fronte dei prestiti, si è registrata una crescita per le famiglie, ma una contrazione per le imprese.