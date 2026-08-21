A luglio 2026, l'inflazione percepita dalle famiglie europee ha registrato un leggero allentamento. Questo dato, che indica una diminuzione generale delle aspettative, emerge dalla 'Consumer Expectations Survey' della Banca Centrale Europea (BCE). L'indagine è uno strumento cruciale per l'istituzione di Francoforte, poiché permette di monitorare gli effetti secondari dell'inflazione e di valutare i rischi legati a una potenziale rincorsa dei salari agli aumenti dei prezzi, dinamica che potrebbe alimentare ulteriormente la spirale inflazionistica.

Indicatori di inflazione a luglio 2026

Secondo la 'Consumer Expectations Survey' della BCE, il tasso mediano di inflazione percepita, riferito ai dodici mesi precedenti, è sceso al 3,5% a luglio, dal 3,6% di giugno. Le aspettative di inflazione per i dodici mesi successivi hanno mostrato una lieve flessione, attestandosi al 2,9%, a fronte del 3% di giugno. L'inflazione attesa a tre anni ha segnato un 2,7%, diminuendo dal 2,8% del mese precedente. Le attese a cinque anni, invece, sono rimaste invariate, mantenendosi stabili al 2,4%.

Contesto e differenze demografiche

Questi risultati di luglio seguono un trend già osservato a giugno 2026, quando le percezioni mediane di inflazione sui dodici mesi precedenti si erano attestate al 3,6% (dopo il 4% di maggio).

Le anticipazioni mediane d'inflazione per i dodici mesi successivi erano scese al 3% (dal 3,5% di maggio), e le aspettative a tre anni erano passate dal 2,9% al 2,8%. Anche a giugno, le aspettative a cinque anni erano rimaste ferme al 2,4%.

L'indagine della BCE ha inoltre rilevato che l'incertezza sulle aspettative di inflazione a dodici mesi è diminuita per il secondo mese consecutivo, pur restando superiore ai livelli pre-crisi internazionali. Riguardo alle differenze nella percezione dell'inflazione, le famiglie dei quintili di reddito più bassi continuano a riportare percezioni e aspettative mediamente più elevate rispetto a quelle dei quintili più alti. I partecipanti più giovani (18-34 anni) dichiarano percezioni e aspettative di inflazione inferiori rispetto ai gruppi d'età più avanzati (35-54 anni e 55-70 anni).