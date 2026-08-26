L’intelligenza artificiale (IA) ha raddoppiato la sua presenza nei luoghi di lavoro europei in soli due anni, passando dal 26% dei lavoratori nel 2024 al 52% nel 2026. Questo dato significativo emerge da un’analisi condotta da economisti della Banca Centrale Europea (BCE), basata sull’indagine mensile sulle aspettative dei consumatori che coinvolge circa 20.000 persone in undici paesi dell’area euro.

La ricerca, pubblicata sul blog della BCE, rivela che l’adozione dell’IA ha generato un risparmio medio di tre ore settimanali per gli utenti, equivalente al 7,7% del tempo lavorativo.

Nonostante ciò, solo il 48,8% dei lavoratori percepisce un effettivo aumento della propria produttività. La metà dei dipendenti, infatti, non utilizza ancora l’IA, frenata da barriere culturali, formative e organizzative.

L'adozione dell'IA: demografia e benefici specifici

L’indagine della BCE evidenzia una diffusione disomogenea dell’IA tra i diversi gruppi demografici. I lavoratori più giovani e quelli con un titolo di studio universitario mostrano una maggiore propensione all’uso della tecnologia: il tasso di adozione raggiunge il 61% tra i più istruiti, contro il 37% tra chi ha livelli di istruzione inferiori. Analogamente, i lavoratori più giovani hanno una probabilità di utilizzo superiore di circa venti punti percentuali rispetto ai colleghi più anziani.

La maggior parte degli utenti integra l’IA nelle proprie routine per circa tre giorni a settimana. Le attività che offrono i maggiori risparmi di tempo sono la generazione o il debug di codice, con quasi otto ore risparmiate settimanalmente, sebbene solo l’8% dei lavoratori impieghi l’IA per questi scopi. Altre applicazioni comuni includono la ricerca, la raccolta di informazioni, la scrittura e la modifica di testi, che tuttavia comportano risparmi di tempo inferiori rispetto ai compiti più tecnici.

Barriere e percezioni: perché metà dei lavoratori non usa l'IA

Nonostante la crescente adozione, circa la metà dei lavoratori dell’area euro non utilizza ancora l’IA. Un terzo degli intervistati dichiara che la tecnologia non è rilevante per le proprie mansioni, mentre altri preferiscono i metodi tradizionali o sono scoraggiati da dubbi sull’accuratezza e l’affidabilità.

Un significativo 41% degli intervistati afferma di non essere interessato all’uso dell’IA, percentuale che scende al 34% tra i manager.

Per incentivare una maggiore diffusione, circa la metà dei lavoratori sottolinea la necessità di una migliore formazione e di una più chiara comprensione dell’utilità degli strumenti di IA. I dati indicano che circa la metà delle aziende prevede investimenti in formazione sull’IA nei prossimi dodici mesi, mentre l’altra metà non ha in programma iniziative simili, evidenziando un potenziale divario nell’approccio aziendale.

IA, occupazione e prospettive di produttività

L’analisi della BCE non rileva prove che l’IA stia riducendo l’occupazione a livello aziendale.

Tuttavia, la percezione di essere sostituiti dalla tecnologia tende ad aumentare in contesti di mercato del lavoro meno favorevoli. Le stime della BCE indicano che l’incremento medio annuo della produttività attribuibile all’IA nell’area euro si attesta intorno a 0,35 punti percentuali.

In conclusione, l’adozione dell’IA nei luoghi di lavoro dell’area euro mostra un trend in crescita e un significativo potenziale di risparmio di tempo. Tuttavia, la sua diffusione rimane disomogenea tra categorie professionali e settori. Le persistenti barriere culturali, formative e organizzative rappresentano ancora un ostacolo rilevante per una piena e uniforme integrazione della tecnologia, limitando il suo pieno impatto sulla produttività complessiva.