Bdm Banca, parte del gruppo Mediocredito, ha registrato un utile netto di 46,87 milioni di euro nel primo semestre 2026, un risultato che rappresenta quasi il doppio rispetto ai 24,44 milioni di euro contabilizzati nello stesso periodo del 2025. L'istituto ha evidenziato una forte crescita delle attività a sostegno del territorio e un incremento delle principali voci di bilancio.

Performance Economica e Sostegno al Territorio

Le erogazioni totali di Bdm Banca hanno evidenziato un aumento del 15%, raggiungendo 811,20 milioni di euro destinati a famiglie e imprese.

La raccolta totale da clientela è cresciuta del 9,8%. I mutui hanno segnato un incremento del 10,6%, mentre i conti correnti e altri crediti sono aumentati del 4,6%. Il margine di intermediazione si è attestato a 170,20 milioni di euro, registrando un calo rispetto al semestre precedente. La flessione è attribuibile alla volatilità del mercato e alle variazioni di fair value dei titoli classificati nel portafoglio "obbligatoriamente al fair value", con un saldo netto negativo di 1,03 milioni di euro.

Solidità Patrimoniale e Gestione del Rischio

Le rettifiche nette per rischio di credito sono sensibilmente diminuite, passando da 40,08 milioni a 20,36 milioni di euro. Gli indicatori patrimoniali mostrano un Cet1 capital ratio al 13,88% (era 14,35% al 31 dicembre 2025) e un Total capital ratio al 15,66% (era 16,28% al 31 dicembre 2025).

Questi valori includono l'utile generato nel semestre.

Il Ruolo del Gruppo e il Contesto di Mercato

Bdm Banca opera all'interno del gruppo Mediocredito, una realtà bancaria impegnata nel credito a imprese e famiglie, con una presenza rilevante a livello nazionale. Il gruppo si distingue per la diversificazione dei servizi finanziari e per l'attenzione alla solidità patrimoniale. Il semestre è stato caratterizzato da un contesto di mercato di elevata volatilità, che ha influenzato le performance dei portafogli finanziari e il margine di intermediazione.