In Umbria, il prezzo medio della benzina in modalità self service ha ufficialmente superato la soglia dei due euro al litro, attestandosi precisamente a 2,001 euro. Questa rilevazione, aggiornata al 20 agosto 2026, posiziona la regione tra quelle italiane dove il costo del carburante ha valicato il limite simbolico dei due euro. L'analisi, basata sui dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle imprese e del Made in Italy, evidenzia come l'Umbria condivida questo valore con l'Abruzzo, registrando un prezzo identico.

Il quadro nazionale e il confronto con altri carburanti

A livello nazionale, la media della benzina self service ha mostrato un incremento, passando da 1,997 euro al litro nella giornata di mercoledì a 2,002 euro nella rilevazione più recente. Nonostante l'aumento generale, diverse regioni riescono a mantenersi ancora al di sotto di questa soglia, seppur con scostamenti minimi di pochi centesimi. Tra queste figurano Marche, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Campania, dove i prezzi della benzina rimangono leggermente inferiori.

Per quanto riguarda il gasolio self, in Umbria il prezzo rilevato è di 2,110 euro al litro. La media italiana per il gasolio in modalità self si attesta a 2,116 euro, segnando un lieve rialzo rispetto ai 2,107 euro registrati il giorno precedente.

Completano il quadro dei carburanti nella regione i prezzi per il GPL servito, pari a 0,771 euro, e per il metano servito, che raggiunge 1,632 euro al litro.

Dettagli provinciali e la rete di distribuzione

I dati più recenti, aggiornati al 19 agosto 2026, offrono una panoramica sulla distribuzione e sui prezzi dei carburanti a livello provinciale in Umbria. La regione dispone di un totale di 481 distributori di carburante, equamente ripartiti tra le due province: 349 nella provincia di Perugia e 132 in quella di Terni.

In entrambe le province, il prezzo medio della benzina self è stato rilevato a 2,008 euro al litro. Per il gasolio self, il prezzo medio regionale si attesta a 2,112 euro al litro.

I carburanti serviti mostrano i seguenti valori: il GPL a 0,775 euro e il metano a 1,605 euro al litro, evidenziando una certa uniformità nei costi sul territorio umbro.

In sintesi, il panorama regionale dei prezzi dei carburanti conferma una situazione di costi elevati, con la benzina che in Umbria ha superato la soglia dei due euro al litro. Questa tendenza si allinea con le dinamiche nazionali, mostrando al contempo lievi variazioni tra le diverse province, ma mantenendo un livello di prezzo complessivamente significativo per gli automobilisti.