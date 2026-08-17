L'ipotesi di una potenziale cessione della quota del 12,7% detenuta dal governo tedesco in Commerzbank a UniCredit è oggetto di discussioni interne tra alti funzionari governativi in Germania. Alcuni di questi funzionari si mostrerebbero aperti a valutare tale vendita, a patto che i due istituti concordino una strategia comune, un giusto prezzo e adeguate garanzie per il futuro di Commerzbank.

Tuttavia, è cruciale evidenziare che questa posizione, pur discussa a livelli elevati, non costituisce la linea ufficiale del governo tedesco. Un portavoce governativo ha ribadito l'immutata posizione di Berlino, rifiutando ulteriori commenti.

Similmente, i rappresentanti di Commerzbank e UniCredit hanno mantenuto il silenzio sulla potenziale transazione, che riguarda una partecipazione significativa nella banca tedesca.

La posizione ufficiale di Berlino sulla vendita

Nonostante le discussioni interne, la posizione ufficiale del governo tedesco, espressa tramite il comitato interministeriale del Fondo di Stabilizzazione del Mercato Finanziario (FMS), rimane ferma. Il comitato, responsabile delle decisioni chiave relative al fondo, ha respinto l'offerta avanzata da UniCredit S.p.A. per uno scambio di azioni in Commerzbank AG. Il rifiuto è motivato dall'assenza di un premio adeguato rispetto al prezzo attuale delle azioni Commerzbank e dal sostegno del comitato alla strategia di indipendenza di Commerzbank AG.

È stata inoltre espressa contrarietà all'approccio aggressivo di UniCredit S.p.A.

Il ruolo strategico di Commerzbank per la Germania

La decisione di mantenere l'indipendenza di Commerzbank AG è strettamente legata al suo ruolo cruciale all'interno dell'economia tedesca. La banca è un pilastro fondamentale per il finanziamento delle imprese, in particolare per il Mittelstand, il settore delle medie imprese che costituisce la spina dorsale dell'economia nazionale. Commerzbank è anche un importante datore di lavoro e contribuisce alla centralità finanziaria di Francoforte. Il governo tedesco considera prioritario garantire la continuità di questi aspetti vitali, evidenziando l'importanza strategica della banca per la stabilità economica e occupazionale del paese.