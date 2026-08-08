Circa 850 milioni di euro sono stati assegnati alle università statali della Campania dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per il 2026. Il decreto che ne stabilisce i criteri di ripartizione è stato firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Questo strumento, fondamentale per il sostegno al funzionamento, alla didattica, alla ricerca e al personale degli atenei, vede un incremento significativo delle risorse per la regione: 2,3 milioni di euro in più rispetto al 2025 e un notevole +25,6% se confrontato con il 2019.

La ripartizione dettagliata per gli atenei campani

Le risorse sono state così distribuite tra le principali istituzioni accademiche della Campania:

All' Università degli Studi di Napoli Federico II sono destinati 408,2 milioni di euro .

sono destinati . L' Università degli Studi di Salerno riceve 153,1 milioni di euro .

riceve . L' Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli beneficia di circa 142,9 milioni di euro .

beneficia di circa . Per l' Università degli Studi di Napoli Parthenope sono previsti quasi 58,9 milioni di euro , segnando un aumento del 5% rispetto al 2025.

sono previsti quasi , segnando un aumento del 5% rispetto al 2025. L' Università degli Studi di Napoli L'Orientale ottiene 41 milioni di euro .

ottiene . All' Università degli Studi del Sannio vanno 25,5 milioni di euro .

vanno . La Scuola Superiore Meridionale riceve 20,4 milioni di euro.

Obiettivi strategici e visione della Ministra Bernini

L'incremento delle risorse conferma il rafforzamento degli investimenti nel sistema universitario regionale.

La ministra Bernini ha evidenziato come l'impegno si traduca in una maggiore capacità di programmazione per gli atenei, un più consistente sostegno alla ricerca, un miglioramento della qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti. Bernini ha però sottolineato che "non basta investire di più, serve investire meglio". La visione del Ministero è chiara: "rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale, capace di valorizzare il merito, offrire ai giovani maggiori opportunità e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese".

Il parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha espresso un parere favorevole sui criteri di ripartizione dell’FFO 2026. L'organismo si è inoltre dichiarato disponibile a contribuire attivamente a una riflessione sulla revisione del modello di ripartizione. L'obiettivo è aggiornare tale modello alle esigenze dei cambiamenti intercorsi nell’ultimo decennio, con l'intento di rafforzarne la qualità, la sostenibilità e la capacità di rispondere efficacemente alle esigenze della società, della ricerca e della formazione superiore.