Chi sta pianificando interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica ha ancora un margine di tempo limitato per usufruire delle percentuali di detrazione oggi in vigore, le più alte previste dalla normativa. A meno di nuove proroghe che il Governo potrebbe decidere di inserire nella prossima Legge di Bilancio, a partire dal 2027 gli sconti fiscali su lavori e spese sostenute si ridurranno, con un impatto sia sulle abitazioni principali sia sugli immobili diversi dalla prima casa.

Cosa cambia dal 2027

Attualmente le detrazioni per ristrutturazioni ed efficientamento energetico possono raggiungere il 50% per la prima casa.

Dal 1° gennaio 2027, però, questa percentuale scenderà al 36%. La riduzione sarà ancora più consistente per le seconde case, dove l'aliquota passerà dall'attuale 36% al 30%.

Questo ridimensionamento non è una novità estemporanea, ma una misura già prevista dalla legge, voluta dall'esecutivo Meloni. Originariamente il taglio doveva scattare già per le spese del 2026, ma l'ultima Manovra di bilancio ne ha posticipato l'entrata in vigore di un anno.

Resta da vedere se le aliquote più vantaggiose verranno prorogate ulteriormente: la questione è ancora aperta. Nel frattempo, chi ha in mente di avviare lavori farebbe bene a non rimandare troppo, per non rischiare di perdere le percentuali più favorevoli oggi disponibili.

Le regole in vigore, infatti, riconoscono il 50% per la prima casa e il 36% per gli altri immobili soltanto per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2026.

Un decalage che arriva fino al 2034

Il ridimensionamento dei bonus edilizi non si esaurisce nel 2027. Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, è previsto un percorso di riduzione progressiva che si estenderà per diversi anni. Dal 2028 al 2033 la detrazione scenderà al 30% per tutti, indipendentemente dal tipo di immobile, e si ridurrà anche il limite massimo di spesa ammessa, che passerà da 96.000 a 48.000 euro. Nel 2034 è previsto un lieve correttivo: l'aliquota risalirà al 36%, ma il tetto di spesa resterà fermo a 48.000 euro.

Il confronto con il passato rende evidente la portata del cambiamento: si è passati da bonus che arrivavano all'85% per i lavori di efficientamento energetico abbinati a interventi antisismici, fino all'esperienza del superbonus al 110%, verso un sistema sempre più contenuto.

I risparmi per lo Stato

Se per i contribuenti si tratta di una stretta, per le casse pubbliche significa un risparmio consistente. Secondo il Rapporto annuale sulle spese fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i bonus casa pesano nel 2026 per 37,9 miliardi di euro sulla sola quota IRPEF, cifra che scenderà a 27,4 miliardi nel 2027 e crollerà a 12,4 miliardi nel 2028.

La partita resta aperta

Anche se il quadro normativo attuale è già scritto nero su bianco, il tema dei bonus casa è destinato a tornare protagonista del dibattito politico nei mesi autunnali, in concomitanza con la discussione della Legge di Bilancio 2027.

I bonus edilizi non rappresentano solo una forma di sostegno economico per famiglie e imprese, ma svolgono anche un ruolo importante nel contrasto al lavoro nero, fenomeno che ha storicamente caratterizzato il settore edile. Sarà quindi compito dell'esecutivo stabilire se confermare la riduzione delle aliquote già prevista dalla normativa vigente oppure se concedere, compatibilmente con le risorse disponibili, una nuova proroga delle percentuali più favorevoli.