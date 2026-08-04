La Borsa di Milano ha concluso una seduta storica, registrando un nuovo massimo storico in chiusura per l'indice Ftse Mib, che ha superato la soglia dei 53mila punti. Piazza Affari si è distinta come la migliore tra le principali piazze europee, con una crescita dell'1,26% che ha portato l'indice a 53.540 punti. Questo risultato eccezionale consolida il trend positivo del mercato italiano.

I nuovi record di Piazza Affari

Durante la giornata di negoziazioni, l'indice dei principali titoli quotati a Milano ha toccato un nuovo massimo intraday, raggiungendo quota 53.611 punti.

Questo picco supera il precedente record intraday di 53.220 punti, registrato il 7 luglio. Per quanto riguarda la chiusura, il valore di 53.540 punti odierno eclissa il precedente massimo storico in chiusura di 52.959 punti, fissato il 6 luglio. Questi dati confermano la notevole dinamicità e il momento favorevole che sta vivendo il mercato azionario italiano.

Il ruolo e la composizione dell'indice Ftse Mib

Il Ftse Mib è il principale benchmark della Borsa Italiana, un indicatore cruciale che aggrega le performance delle quaranta società con la maggiore capitalizzazione di mercato e la più elevata liquidità, quotate su Euronext Milan. La sua composizione è rivista periodicamente per garantire la rappresentatività del mercato italiano.

Calcolato in tempo reale durante le ore di negoziazione, l'indice offre una visione sintetica e immediata dell'andamento complessivo del mercato azionario domestico, fungendo da barometro per l'economia nazionale.

Il superamento della soglia dei 53mila punti in chiusura rappresenta un traguardo significativo per Piazza Affari. Questo successo rafforza la centralità dell'indice Ftse Mib come strumento indispensabile per il monitoraggio delle performance delle principali società quotate in Italia e sottolinea la resilienza e il potenziale di crescita del mercato.