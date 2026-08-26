Le principali borse europee hanno registrato andamenti contrastanti nella giornata del 26 agosto 2026, con Milano che ha chiuso in rialzo dello 0,15%. Anche gli indici statunitensi hanno mostrato movimenti differenziati, in attesa di dati economici cruciali e risultati aziendali.

L'attenzione dei mercati è stata rivolta alla pubblicazione imminente della trimestrale di Nvidia e all'indice deflatore americano PCE, un indicatore fondamentale per le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Questo dato è atteso proprio alla vigilia del simposio annuale di Jackson Hole, un appuntamento chiave per le prospettive economiche globali.

Un altro fattore determinante è stato l'evolversi delle trattative tra Iran e Oman per la riapertura dello Stretto di Hormuz, un corridoio marittimo di vitale importanza per il traffico energetico mondiale. Gli Stati Uniti sono stati costantemente informati sui progressi di questi colloqui tramite mediatori pakistani.

Nel dettaglio delle performance europee, Parigi ha segnato un incremento dello 0,47%, Madrid dello 0,2% e Milano dello 0,15%. Al contrario, Francoforte ha registrato un calo dello 0,1% e Londra dello 0,05%.

Andamento di materie prime e valute

Il mercato delle materie prime ha visto una marcata flessione: il petrolio ha ceduto il 2,7%, attestandosi a 80,16 dollari al barile, mentre il gas naturale è sceso del 2,83% a 64,64 euro al megawattora.

Anche l'oro ha perso terreno, con un calo dello 0,3% a 4.625,17 dollari l'oncia.

Sul fronte valutario, il dollaro si è mantenuto stabile a quasi 1,17 sull'euro, mentre ha guadagnato terreno sulla sterlina, superando quota 1,36. L'euro/dollaro è rimasto poco mosso a 1,1667, con la moneta unica a 185,49 yen e il rapporto dollaro/yen a 159,05.

Performance dei settori azionari e spread

Tra i titoli energetici, si sono registrati cali significativi: Bp ha perso il 2,36%, Eni e Shell l'1,35% ciascuna, TotalEnergies l'1%, Saipem lo 0,8% e Subsea7 lo 0,6%. Nel settore dei semiconduttori, Stm ha guadagnato lo 0,95%, Nordic lo 0,55% e Infineon lo 0,45%. Hanno invece ceduto Be (-1,15%), Asml Holding (-1,05%) e Asm (-0,85%).

Il comparto bancario ha mostrato un andamento misto: rialzi per Commerzbank (+1,06%), Bnp (+0,8%), Unicredit (+0,55%), Credit Agricole (+0,2%), Banco Bpm (+0,18%), Bper (+0,13%) e Intesa (+0,07%). In calo, invece, Montepaschi e Mediobanca, entrambe a -0,6%.

Infine, lo spread tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi è salito a 80,7 punti. Il rendimento annuo italiano ha visto un incremento di 0,7 punti, raggiungendo il 4,01%, mentre quello tedesco è rimasto invariato al 3,2% e quello francese è cresciuto di 0,5 punti al 4,05%.

Le discussioni tra Iran e Oman per un "corridoio temporaneo" di navigazione nello Stretto di Hormuz sono state confermate, evidenziando la delicatezza della situazione geopolitica.

Sul fronte energetico, il future ottobre sul WTI ha ceduto l'1,86% a 80,33 dollari al barile, e il Brent l'1,84% a 86,95 dollari. Il gas naturale sulla piattaforma TTF di Amsterdam ha registrato un ulteriore calo del 5,4% a 63 euro al megawattora.