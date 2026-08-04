Il 4 agosto 2026 la Borsa di Milano si è confermata la migliore tra i mercati azionari europei, registrando un rialzo dell’1,2%. Piazza Affari ha aggiornato i suoi record, guidando i rialzi dopo l’avvio positivo di Wall Street e superando le altre principali piazze del continente: Amsterdam (+1%), Francoforte (+0,7%), Londra (+0,5%) e Parigi (+0,3%).

Andamento dei Mercati e Titoli Principali

I mercati del Vecchio Continente hanno beneficiato dell’ulteriore calo del prezzo del petrolio, con il greggio che ha perso oltre il 4%, attestandosi a 76,6 dollari al barile.

Anche il gas ha segnato una flessione di circa il 2%, scendendo sotto i 57 euro per MWh. Tra i titoli principali a Milano, Stm si è distinta con un incremento del 4,7%, mentre le banche hanno registrato lievi rialzi. Eni ha mostrato debolezza, segnando una perdita del 2% e tentando di mantenersi sui 23 euro.

Contesto Europeo e Indicatori Finanziari

Anche altre borse europee hanno chiuso in territorio positivo: Madrid ha registrato un rialzo dell’1,45%, seguita da Parigi (+0,7%) e Francoforte (+0,65%). Londra, invece, è rimasta più debole, con una variazione negativa dello 0,42%. Il comparto dei semiconduttori ha spinto i listini, con Soitec e Stm in evidenza grazie a operazioni legate a Sk Hynix.

Tra i bancari, si sono distinti Unicredit (+2,4%), Mediobanca (+1,87%), Mps (+1,71%), Intesa (+1,76%), Banco BPM (+1,5%) e Bper (+1,14%).

Sul fronte degli indicatori finanziari, lo spread Btp-Bund si è mantenuto stabile a 76 punti base. L’euro è rimasto invariato a 1,151 contro il dollaro. Il rendimento annuo italiano è sceso di 5,7 punti al 3,85%, mentre quello tedesco è calato di 2,4 punti al 3,1%.