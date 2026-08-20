Mps ha concluso la seduta di Borsa del 20 agosto 2026 con un calo dello 0,3%. La giornata è stata segnata dal via libera del consiglio di amministrazione a due distinte Offerte Pubbliche di Scambio (Ops), una su Banca Generali (+1,2%) e l'altra su Banco Bpm (+0,6%). Queste operazioni rappresentano il tentativo di Mps di costruire un'alternativa all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (Opas) da 30,6 miliardi di euro promossa da Intesa Sanpaolo, che ha registrato un incremento dello 0,4%.

Sul fronte di Piazza Affari, Unipol ha registrato una flessione del 2,9%, mentre Generali ha chiuso quasi invariata, con un lieve calo dello 0,07%.

Le iniziative straordinarie di Mps, approvate dal proprio consiglio di amministrazione, si configurano come una risposta diretta all'offerta di Intesa Sanpaolo, realizzata in accordo con Unipol.

Le mosse difensive di Mps e le sfide di mercato

L'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ha promosso le due Ops su Banca Generali e Banco Bpm quali alternative all'Opas di Intesa Sanpaolo. L'operazione su Banca Generali dipenderebbe dall'accordo della controllante Generali, mentre quella su Banco Bpm si scontra con il veto del principale azionista, la francese Crédit Agricole, che detiene il 29,3% del capitale. Tali iniziative dovranno inoltre superare gli ostacoli imposti dalla passivity rule, una normativa applicata a Mps a seguito dell'annuncio dell'Opas di Intesa.

Il successo di queste operazioni è subordinato al coinvolgimento e al consenso di soggetti chiave, tra cui Crédit Agricole, Generali e gli azionisti rilevanti di Mps. Sarà inoltre necessario ottenere molteplici autorizzazioni regolamentari e superare i vincoli imposti dalla passivity rule. Dal punto di vista finanziario, le operazioni richiederebbero il conseguimento di sinergie particolarmente ambiziose per garantire la creazione di valore.

Mps: storia, ruolo e contesto regolamentare

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), fondata nel 1472, rappresenta uno degli istituti bancari più antichi e significativi in Italia. Con sede a Siena, la banca è attiva nel settore bancario e finanziario, fornendo servizi a privati, imprese ed enti pubblici.

Mps è quotata alla Borsa Italiana e ha affrontato negli ultimi anni diverse operazioni straordinarie e processi di ristrutturazione.

Le scelte del consiglio di amministrazione di Mps sono vincolate da regolamentazioni stringenti, inclusa la passivity rule, che restringe la capacità di adottare contromisure difensive una volta avviata un'offerta pubblica di acquisto o scambio. Attualmente, la banca è impegnata nella definizione di strategie volte a consolidare la propria posizione nel mercato bancario italiano, in uno scenario caratterizzato da processi di consolidamento e da un'intensa competizione tra i maggiori istituti di credito.