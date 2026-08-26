La Borsa di Tokyo ha aperto la giornata di contrattazioni con un andamento in calo, riflettendo un clima di generale cautela tra gli investitori. L'indice di riferimento Nikkei ha registrato una flessione dello 0,52%, attestandosi a 65.514,14 punti, con una perdita di 342 punti. L'apertura in ribasso si è verificata nonostante la chiusura positiva degli indici azionari statunitensi nella seduta precedente, segnalando una particolare attesa nel mercato giapponese.

Gli operatori finanziari sono focalizzati su due eventi chiave: l'imminente pubblicazione della trimestrale di Nvidia, colosso dei semiconduttori, e i dati sull'inflazione negli Stati Uniti.

Questi appuntamenti sono percepiti come catalizzatori significativi per le aspettative future e la propensione al rischio.

Pressione sui titoli tecnologici e reazione del settore navale

Il calo del Nikkei è stato ampiamente attribuibile alla performance negativa dei titoli legati ai semiconduttori. Questi hanno risentito della pressione ribassista già osservata sui loro omologhi statunitensi, in un contesto di prudenza in vista dei risultati di Nvidia. Tra le aziende giapponesi più colpite, Advantest ha registrato una diminuzione del 3,33%, mentre Tokyo Electron ha perso l'1,03% e Kioxia l'1,37%.

A contribuire alla debolezza del comparto tecnologico è stata anche la performance di Samsung Electronics.

Il titolo del gigante coreano ha subito un calo del 3,5% nella giornata, dopo aver già perso l'8,70% nella sessione precedente. Questa reazione è stata innescata da un piano di ritorno agli azionisti che ha deluso le aspettative del mercato, ripercuotendosi sull'intero settore dei chip.

In netto contrasto con l'andamento dei tecnologici, il settore navale ha mostrato notevole resilienza. Ha chiuso la giornata con un incremento del 2,91%, emergendo come il migliore tra i 33 sottoindici industriali del listino. Questo risultato evidenzia una diversificazione degli interessi degli investitori, orientati verso settori con prospettive positive.

Andamento valutario e altri settori in crescita

Sul fronte del mercato dei cambi, lo yen ha continuato la sua fase di indebolimento.

La valuta giapponese si è attestata a 159,20 contro il dollaro e a 185,80 nei confronti dell'euro, segnalando una persistente pressione ribassista. Questo trend valutario può avere implicazioni per le esportazioni e le importazioni del Giappone, influenzando la competitività delle aziende nazionali.

Oltre al settore navale, anche i produttori di cavi in fibra ottica hanno registrato performance positive, indicando aree di crescita. Le azioni di Fujikura sono salite del 4,15%, mentre quelle di Furukawa Electric hanno segnato un incremento del 6%. Questi rialzi suggeriscono aspettative favorevoli per le infrastrutture di comunicazione.

Analizzando il quadro generale del mercato principale della Borsa di Tokyo, si osserva un andamento misto, con una prevalenza di rialzi.

Più della metà dei titoli scambiati ha infatti chiuso la giornata in positivo. Il 43% ha registrato un calo, mentre il 3% è rimasto invariato. Questo scenario complessivo riflette un mercato selettivo, dove preoccupazioni per alcuni settori si affiancano a opportunità di crescita in altri.