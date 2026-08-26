Le principali borse di Asia e Pacifico hanno registrato un significativo rimbalzo dopo due sedute consecutive di ribasso. Questo recupero si inserisce in un contesto di forte attesa per la pubblicazione della trimestrale di Nvidia, un evento che sta catalizzando l'attenzione sul settore dei microprocessori. Parallelamente, un cauto ottimismo pervade i mercati grazie alle trattative in corso tra Iran e Oman, volte alla possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Questa prospettiva ha già innescato una diminuzione dei prezzi del greggio e, in maniera più marcata, del gas naturale.

Andamento dei mercati azionari e obbligazionari

Sul fronte asiatico, Tokyo ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,62%, mentre Taiwan ha segnato un +1,47% e Seul un +0,97%. In controtendenza, Sydney ha registrato un calo dello 0,4%, influenzata negativamente dalla performance del comparto estrattivo-minerario. Al momento della rilevazione, le borse di Hong Kong (+0,78%), Shanghai (+0,61%) e Mumbai (+0,1%) mostravano ancora un andamento positivo, mentre Singapore era in leggero calo (-0,02%).

I future sull'Europa hanno evidenziato un trend positivo, a differenza di quelli statunitensi che hanno mostrato valori negativi. Nel mercato obbligazionario, il differenziale tra i Btp italiani e i Bund decennali tedeschi è rimasto stabile a 80,2 punti.

Si è osservato un calo generalizzato dei rendimenti dei titoli di stato: il rendimento annuo italiano è sceso al 3,99%, quello tedesco al 3,19% e quello francese al 4,04%.

Materie prime, valute e settore tecnologico

I prezzi delle materie prime hanno mostrato flessioni significative: il greggio Wti è diminuito dell'1,92%, attestandosi a 80,76 dollari al barile, mentre il gas naturale ha subito un calo del 5,39%, raggiungendo i 63 euro al MWh. Anche l'oro ha registrato una leggera contrazione, perdendo lo 0,23% e fermandosi a 4.629,19 dollari l'oncia.

Nel mercato valutario, il dollaro ha mostrato un rafforzamento, scambiando a 1,16 sull'euro e a 1,36 sulla sterlina. Lo yen, invece, ha guadagnato terreno sul biglietto verde, attestandosi a 159,11.

Questo apprezzamento dello yen ha avuto ripercussioni negative sui titoli dei grandi esportatori giapponesi, come Toyota (-0,26%), Honda (-1,36%) e Nissan (-1,48%).

Il settore dei semiconduttori ha presentato un quadro contrastato. Si sono registrati rialzi per Advantest (+3,86%) e Socionext (+2,65%), mentre altre aziende del comparto hanno segnato perdite: Sumco (-3,95%), Kioxia (-2,46%) e Lasertec (-0,94%). A Seul, Sk Hynix ha ceduto l'1,52%.

Le implicazioni delle trattative sullo Stretto di Hormuz

Le discussioni tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz si svolgono in un periodo di accresciuta pressione economica per l'Iran. La prospettiva di una potenziale riapertura dello stretto, un passaggio cruciale che prima del conflitto gestiva un quinto del petrolio mondiale scambiato, ha contribuito al calo del prezzo del Brent, che ha perso oltre il 2%, scendendo a 86,41 dollari al barile. Sebbene non siano stati diffusi dettagli concreti sull'accordo, l'andamento dei prezzi sui mercati riflette un diffuso cauto ottimismo riguardo a un possibile esito positivo delle trattative.