Seduta brillante per le principali borse dell'Asia e del Pacifico, sostenute dai dati sul mercato del lavoro statunitense diffusi venerdì scorso. I 23mila posti di lavoro creati a luglio alimentano l'ipotesi di un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Tokyo sugli scudi, bene anche Taiwan e Seul

Tokyo ha chiuso con un rialzo del 2,08%, seguita da Taiwan (+1,59%) e Seul (+0,65%). In controtendenza Sidney, che ha ceduto lo 0,33%. Restano aperte le piazze di Hong Kong (+0,76%), Shanghai (+0,44%), Mumbai (+0,11%) e Singapore (+1,05%).

A Tokyo si mette in evidenza soprattutto il comparto dei semiconduttori, con Disco Corporation in rialzo del 7,77%, Advantest del 6,03% e Tokyo Electron del 4,07%.

Positivo anche il comparto automobilistico, favorito dalla debolezza dello yen: Suzuki guadagna il 3,81%, Nissan il 3,14% e Subaru l'1,75%.

Future occidentali negativi, gas in rialzo

I contratti future sull'Europa e su Wall Street sono negativi, in scia allo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso, spingendo le quotazioni del gas naturale, che salgono del 2,2% a 56,77 euro al MWh.

Piatto invece il greggio, con il Wti in calo dello 0,22% a 78,01 dollari al barile. In rialzo l'oro, che guadagna lo 0,72% a 4.349 dollari l'oncia.

Dollaro stabile, sale lo spread

Il dollaro resta stabile a 1,56 sull'euro e a 1,35 sulla sterlina, mentre si rafforza sullo yen, a 158,42.

Sale a 76,7 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Il rendimento annuo italiano cresce di 0,6 punti al 3,9%, quello tedesco di 0,7 punti al 3,14% e quello francese di 0,6 punti al 3,92%.