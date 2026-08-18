Le borse europee hanno chiuso la giornata del 18 agosto 2026 con andamenti contrastanti, mentre i listini di Wall Street hanno registrato una chiusura in territorio negativo. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,11%, e il Nasdaq l'1,25%. A pesare sul sentiment degli operatori è stato il pessimismo generato dal debito Usa record, le cui ripercussioni si sono fatte sentire sui rendimenti dei titoli di stato.

Mercati europei e statunitensi: un quadro a due velocità

Nel dettaglio, Francoforte ha segnato un calo dello 0,7%, Parigi dello 0,65% e Milano dello 0,6%.

In controtendenza, Londra ha mostrato un miglioramento con un rialzo dello 0,45%, e Madrid un incremento più contenuto dello 0,15%. Sul fronte obbligazionario, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi decennali si è allargato a 81,4 punti. Il rendimento annuo del titolo italiano è cresciuto di 6,1 punti, raggiungendo il 4,07%, quello tedesco di 4,2 punti al 3,26%, e quello francese di 4,8 punti al 4,11%.

Materie prime energetiche e andamento settoriale

Le materie prime energetiche hanno mostrato dinamiche diverse. Il prezzo del greggio Wti ha ridotto il suo rialzo, attestandosi a +0,65% per un valore di 85,05 dollari al barile. Il gas, invece, ha accelerato la sua corsa, registrando un aumento dell'1,42% e toccando i 62,64 euro al MWh.

L'oro ha confermato il suo calo, perdendo lo 0,05% e quotando 4.395,5 dollari l'oncia. Sul mercato valutario, il dollaro è rimasto stabile, scambiando a 1,16 sull'euro e a 1,35 sulla sterlina.

Il comparto dei semiconduttori ha subito una battuta d'arresto dopo diverse sedute positive: Soitec ha perso l'11%, Aixtron il 7,2%, Stm il 6,1% e Infineon il 6%. Debolezza anche tra i produttori di cavi, con Prysmian a -4,25% e Schneider a -4%, a causa di timori legati a una potenziale bolla speculativa sull’intelligenza artificiale tra il 2027 e il 2030. Al contrario, il rialzo del greggio ha spinto i titoli delle compagnie petrolifere: Bp ha guadagnato il 2,7%, TotalEnergies il 2,2%, Eni l'1,7% e Shell l'1,5%.

Focus sui bancari e il contesto energetico globale

Gli istituti bancari hanno presentato un quadro eterogeneo: Bbva ha registrato un +0,95%, Mps un +0,3%, Mediobanca un +0,28% e Intesa un +0,25%. Al contempo, Banco Bpm ha segnato un -0,47%, Bper un -1,23% e Unicredit un -1,37%. Commerzbank ha chiuso in perdita dell'1,7%.

Nel più ampio contesto energetico globale, il Brent, riferimento per il greggio in Europa, ha superato la soglia degli 89 dollari al barile, dopo un ulteriore incremento dell'1,7%. Il gas naturale alla Borsa di Amsterdam ha toccato i 61,65 euro al megawattora, un valore significativamente superiore rispetto ai 42 euro registrati a metà giugno. Questi movimenti sono stati alimentati anche dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che continuano a influenzare direttamente i prezzi delle materie prime energetiche.