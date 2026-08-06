Le Borse europee hanno aperto la seduta in cauto rialzo, muovendosi in un contesto internazionale caratterizzato da segnali contrastanti provenienti dal Medio Oriente. L'attenzione degli investitori è focalizzata in particolare sulla delicata situazione dello Stretto di Hormuz, dopo che l'Iran ha categoricamente smentito di essere attualmente impegnato in negoziati con gli Stati Uniti riguardo a questo strategico passaggio marittimo.

Andamento dei principali indici europei

L'avvio di giornata ha visto Francoforte registrare una variazione pressoché stabile, con un minimo calo dello 0,04% rispetto alla chiusura precedente.

Più positiva si è mostrata Londra, che ha segnato un incremento dello 0,14%, mentre Parigi ha evidenziato un rialzo più significativo, attestandosi a un +0,6%.

Contesto geopolitico e impatto sul mercato del petrolio

Gli operatori di mercato stanno attentamente valutando i possibili sviluppi dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, con un occhio di riguardo alle potenziali ripercussioni sul traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, riconosciuto come un'arteria fondamentale per il commercio globale di petrolio. Recentemente, Qatar e Pakistan, in qualità di paesi mediatori, hanno riferito che Washington e Teheran avrebbero concordato una tabella di marcia preliminare per un accordo definitivo, includendo misure volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto.

In questo scenario, il prezzo del Brent ha subito una diminuzione dell'1,6%, scendendo al di sotto della soglia degli 80 dollari al barile, a seguito delle notizie riguardanti le trattative in corso. L'indice paneuropeo Stoxx 600, nella seduta, ha registrato un lieve incremento dello 0,04%, raggiungendo i 635,86 punti.

Performance settoriali e movimenti societari

Il settore tecnologico si è distinto in positivo, mostrando una crescita dell'1,3%. Questo rialzo è stato trainato da titoli di spicco come Infineon, che ha guadagnato il 4,7%, e AIXTRON, con un incremento del 2,2%, entrambi sostenuti anche dalle performance positive delle borse asiatiche.

Sul fronte delle fusioni e acquisizioni, la compagnia aerea low-cost EasyJet ha registrato un notevole aumento del 5,1%, a seguito dell'annuncio di un'offerta pubblica d'acquisto da parte della società di investimento statunitense Castlelake, per un valore complessivo di 4,74 miliardi di sterline.

Al contrario, Danone ha perso lo 0,4% dopo aver comunicato l'acquisizione della società australiana MADE Group. Infine, il gruppo britannico di difesa e ingegneria Babcock ha segnato un calo del 4,3%, attribuibile a una significativa contrazione dell'utile annuale, dovuta in parte a un onere di 140 milioni di sterline relativo alle fregate.