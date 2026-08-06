I mercati azionari europei hanno concluso la giornata del 6 agosto 2026 con un andamento prevalentemente positivo, seppur con una certa cautela in alcune piazze. Tra le principali Borse del Vecchio Continente, Madrid si è distinta come la migliore, registrando un significativo incremento dello 0,6%. Parigi ha segnato un rialzo dello 0,3%, mentre Francoforte e Amsterdam hanno chiuso entrambe con un aumento dello 0,1%. Al contrario, Londra ha evidenziato una lieve flessione dello 0,1%, mostrando una performance più fiacca rispetto alle altre.

Andamento delle Borse europee

La seduta del 6 agosto ha confermato una crescita moderata nei principali mercati azionari europei. Oltre ai dati specifici di questa giornata, è utile notare che in una precedente sessione, Madrid aveva già raggiunto un notevole +1%, seguita da Francoforte (+0,8%), Milano (+0,7%) e Parigi (+0,35%). Anche Londra, in quella circostanza, aveva chiuso in territorio positivo con un modesto +0,1%. L'andamento dei mercati è stato parzialmente influenzato dalla chiusura dei listini statunitensi per festività, un fattore che ha contribuito a un contesto di maggiore cautela.

Settori in evidenza e dati macroeconomici

Nel panorama europeo, diversi settori hanno mostrato dinamiche interessanti.

In particolare, i produttori di semiconduttori hanno registrato rialzi significativi, con aziende come Aixtron, Soitec, Be e Stm che hanno evidenziato performance brillanti. Anche il comparto dell’energia ha mostrato segnali positivi: Saipem e Technip hanno chiuso in crescita, mentre Bp, Eni e TotalEnergies hanno segnato aumenti più contenuti. Shell è rimasta invariata. Nel settore automobilistico, si sono osservati andamenti contrastanti: Porsche, Volkswagen e Renault hanno chiuso in rialzo, mentre Stellantis ha subito una flessione. Anche i titoli bancari hanno mostrato un quadro eterogeneo, con Mps, Bper, Banco Bpm e Intesa in aumento, e Commerzbank e Unicredit in calo.

Sul fronte macroeconomico, il differenziale tra i titoli di Stato italiani (Btp) e i Bund decennali tedeschi si è assestato a 77,7 punti.

I rendimenti annui hanno mostrato un rialzo: quello italiano al 3,71%, quello tedesco al 2,93% e quello francese al 3,72%. Gli indici Pmi compositi hanno registrato valori in crescita in Italia (50,2 punti), Francia (47,2 punti), Germania (49,5 punti) e nell’Unione Europea (50 punti), indicando una generale espansione. Al contrario, il Regno Unito ha visto una diminuzione a 49,3 punti, segnalando una contrazione.