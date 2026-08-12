Le Borse europee hanno chiuso in netto calo il 12 agosto 2026, a causa delle rinnovate preoccupazioni sul conflitto in Iran e delle tensioni tra Stati Uniti e Teheran. L'indice Stoxx Europe 600 ha perso lo 0,2%, interrompendo una serie positiva di sette sedute. Londra ha ceduto lo 0,1%, Francoforte lo 0,23%, Parigi lo 0,46% e Milano ha annullato i guadagni, chiudendo a -0,01%.

Il clima di incertezza è stato alimentato dall'inasprimento delle posizioni tra Washington e Teheran e dallo stallo nei colloqui di pace. Il petrolio Brent si è attestato a circa 88 dollari al barile, e il gas ha ripreso a salire.

Tra i settori più colpiti, i titoli del lusso hanno sofferto, penalizzati dal taglio dei target price di Deutsche Bank: Hermès -2,5%, LVMH -2,9%, e a Piazza Affari Cucinelli -2,78% e Moncler -2,28%.

Mercati energetici: rialzi e titoli in evidenza

La giornata ha registrato una nuova accelerazione dei prezzi delle materie prime energetiche. Il Brent è salito del 7,7% a 79,93 dollari al barile, e il Wti del 7,3% a 75,6 dollari. Il gas naturale europeo è cresciuto del 5,2% a 48,98 euro al MWh. Queste dinamiche hanno favorito i titoli petroliferi: Eni (+4,1%), Saipem (+3,83%), Bp (+3,33%), Shell (+2,7%) e TotalEnergies (+2,3%).

Al contrario, bancari e automobilistici hanno mostrato debolezza. Tra i bancari, SocGen -5,4%, Unicredit -3,43%, Intesa -2,35%, Banco Bpm -2,34%, Mps -1,46%, Bper -1,4% e Mediobanca -1,35%.

Nel comparto automobilistico, Stellantis -6%, frenata da richiami Chrysler negli Usa; Volkswagen -4%, Renault -3,85%, Mercedes -3,75% e Ferrari -3,46%.

Mercati obbligazionari e valute: il quadro macroeconomico

Nonostante un dato positivo sull'inflazione negli Stati Uniti, le tensioni geopolitiche hanno prevalso. Il differenziale Btp-Bund decennali è risalito sopra gli 80 punti. Il rendimento italiano è aumentato di 11,3 punti al 3,88%, quello tedesco di 8,9 punti al 3,08% e quello francese di12,2 punti al 3,91%. L'oro è sceso dello 0,58% a 4.031,98 dollari l'oncia, mentre il dollaro si è rafforzato sull'euro (oltre 1,14) e sulla sterlina (oltre 1,34).

La stagione delle trimestrali si avvia alla conclusione. Un analista ha commentato che «utili solidi sono necessari, ma non sufficienti a generare la prossima fase di rialzo», indicando cautela nonostante i risultati.