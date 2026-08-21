Le Borse europee hanno registrato un significativo rimbalzo nella giornata del 21 agosto 2026, mostrando chiari segnali di ripresa dopo un periodo caratterizzato da continui rialzi dei prezzi del petrolio. Questo movimento positivo si è verificato in concomitanza con la prima perdita giornaliera del petrolio Brent dopo ben sei sedute consecutive di aumenti, con una flessione dello 0,9% che ha portato il prezzo a 86,05 dollari al barile. Le principali piazze finanziarie del continente hanno così interrotto la serie di aumenti del greggio, offrendo un sollievo ai mercati.

Nel dettaglio, la Borsa di Londra ha segnato un aumento dello 0,25%, Francoforte ha guadagnato lo 0,31%, Parigi ha registrato un incremento dello 0,19% e Milano ha chiuso in rialzo dello 0,5 per cento.

Andamento dei mercati e fattori influenti

Il contesto odierno dei mercati azionari europei è stato ulteriormente influenzato dalla persistente pressione sul dollaro e da una notevole ondata di acquisti nelle criptovalute. In particolare, il Bitcoin ha superato la soglia dei 76.000 dollari, sostenuto da una dinamica di acquisti forzati che ha contribuito a un forte e rapido rialzo. In generale, i mercati azionari continuano a oscillare tra le preoccupazioni legate al settore tecnologico e l'aumento dei rendimenti obbligazionari, sebbene nella giornata odierna entrambi questi fattori macroeconomici sembrino essere in fase di calo, contribuendo a un clima più disteso.

Il contesto delle criptovalute e la dinamica del Bitcoin

Il recente e marcato incremento del Bitcoin è stato favorito da una combinazione di miglioramenti della liquidità complessiva del mercato e dal fenomeno dello "short squeeze". Quest'ultimo ha innescato la liquidazione di posizioni ribassiste per oltre un miliardo di dollari in circa un'ora, generando un meccanismo di acquisti forzati che ha ulteriormente rafforzato il rialzo della criptovaluta. Il Bitcoin ha così raggiunto livelli che non si vedevano da inizio giugno, con un picco che si è avvicinato ai 72.000 dollari nelle prime ore della giornata europea. Anche Ether, l'altra criptovaluta di riferimento, ha registrato un forte rialzo, avvicinandosi alla soglia dei 2.300 dollari.

Questo dinamismo delle criptovalute si inserisce in un quadro di miglioramento della liquidità globale, favorito anche da recenti decisioni della US Treasury. Tali misure hanno contribuito a ridurre i rendimenti obbligazionari e a indebolire il dollaro, creando un ambiente più propizio per gli asset rischiosi, tra cui le criptovalute stesse. Questi elementi hanno giocato un ruolo cruciale nell'influenzare positivamente il clima generale sui mercati finanziari europei, offrendo nuove prospettive agli investitori.