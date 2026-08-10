Le borse europee hanno chiuso la seduta del 10 agosto 2026 in territorio positivo, con Milano che ha registrato un incremento dello 0,15%. La migliore performance è stata quella di Francoforte (+0,3%), seguita da Madrid (+0,1%) e Parigi (+0,05%), mentre Londra ha mostrato una leggera flessione, chiudendo in calo dello 0,2%. L’attenzione degli operatori è focalizzata sull’attesa inflazione americana, prevista per mercoledì, e sui future Usa che si presentano contrastati.

Sul fronte delle materie prime, il blocco dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, unito all’accordo tra Teheran e l’Oman che non prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, ha spinto al rialzo i prezzi.

Il greggio Wti ha guadagnato lo 0,98%, attestandosi a 78,94 dollari al barile, mentre il gas naturale ha registrato un significativo aumento del 5,15% ad Amsterdam, raggiungendo i 58,4 euro al MWh. L’oro è salito dello 0,52% a 4.338 dollari l’oncia. Nel mercato valutario, il dollaro si è mantenuto stabile a quasi 1,16 sull’euro, mentre la sterlina si è rafforzata, scambiando a 1,17 euro e a 1,35 dollari.

Andamento dei titoli e dei settori chiave

Nel comparto azionario europeo, gli acquisti si sono concentrati sui produttori di semiconduttori, con Nordic e Soitec che hanno registrato un rialzo del 4,7% ciascuno, seguiti da Infineon (+3,05%) e Stm (+2,3%). Il settore del lusso ha mostrato segnali di rafforzamento, trainato dalle previsioni sui consumi in Cina, con Richemont (+1,65%), Adidas (+1,6%), Swatch (+1,55%) ed Hermes (+1,15%) in crescita.

A Piazza Affari, Moncler (+0,45%) e Cucinelli (+0,25%) hanno evidenziato rialzi più contenuti. Il settore automobilistico ha visto proseguire il calo per Volkswagen (-1,21%) e la holding Porsche (-1,96%), mentre il costruttore di auto sportive Porsche si è mosso in controtendenza, guadagnando l’1%. Nel comparto bancario, si sono registrati rialzi per Credit Agricole (+0,77%), Banco Bpm (+0,65%), Commerzbank (+0,45%), Mps (+0,39%), Intesa (+0,22%) e Unicredit (+0,15%), mentre Bper ha chiuso in debolezza con un calo dello 0,25%.

Contesto macroeconomico e mercati obbligazionari

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund decennali tedeschi è rimasto stabile a 76,4 punti. Il rendimento annuo del titolo italiano ha segnato un rialzo di 0,2 punti, attestandosi al 3,9%, quello tedesco è aumentato di 0,6 punti al 3,14%, e quello francese di 0,7 punti al 3,92%.

Nel mercato obbligazionario europeo, la seduta è proseguita con un’impostazione moderatamente positiva, con gli spread sul mercato secondario poco mossi e una lieve flessione sugli indici derivati di CDS. Il clima di fiduciosa attesa per i negoziati in Medio Oriente e la possibilità di una riapertura dello stretto di Hormuz entro trenta giorni hanno contribuito a mantenere una propensione al rischio tra gli investitori. Anche le performance positive delle trimestrali e la conclusione del periodo di stop obbligatorio per alcune società, legato alla comunicazione dei dati finanziari, hanno influenzato positivamente il sentiment di mercato.