Le Borse europee hanno concluso la seduta dell'11 agosto 2026 con un andamento complessivamente positivo, seppur al di sotto dei massimi raggiunti nel primo pomeriggio. A Milano, Madrid e Francoforte si è registrato un incremento dello 0,2%, mentre Parigi ha chiuso invariata e Londra ha segnato una lieve flessione dello 0,1%. Negli Stati Uniti, i principali indici di Wall Street hanno mantenuto un andamento debole, poco sotto la parità.

L'attenzione degli operatori è rimasta focalizzata sulla trattativa tra Iran e Oman riguardante la navigazione nello stretto di Hormuz.

La situazione ha tuttavia mostrato segni di incrinatura a seguito di un episodio che ha visto un elicottero americano sparare colpi contro un'imbarcazione panamense in prossimità della costa iraniana. Sul fronte obbligazionario, i titoli di Stato hanno registrato un calo, con lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi in rialzo a 78,7 punti base. Il rendimento annuo italiano è sceso di 2,8 punti al 3,93%, quello tedesco di 2,9 punti al 3,15% e quello francese di 1,4 punti al 3,96%.

Andamento dei mercati e dei titoli principali

Il prezzo del greggio Wti ha segnato un rialzo dello 0,3%, attestandosi a 82,39 dollari al barile, mentre il gas naturale ha lasciato sul campo il 3,53%, chiudendo a 58,65 euro al MWh.

L'oro ha visto un aumento dello 0,1%, raggiungendo i 4.387,13 dollari l'oncia. Sul mercato dei cambi, il dollaro è rimasto stabile a 1,15 sull'euro e a 1,35 sulla sterlina, che a sua volta è passata di mano a 1,17 euro.

Tra i titoli azionari, hanno mostrato particolare dinamismo i produttori di microprocessori Asml (+3,3%) e Asm International (+3,2%). Il settore petrolifero ha registrato performance positive con Eni (+2,05%), Bp (+1,85%), TotalEnergies (+1,55%) e Shell (+1,35%). Il comparto automobilistico ha presentato andamenti contrastati: Stellantis ha subito un calo del 2,15%, mentre Ferrari è cresciuta dello 0,77%. Nel settore bancario, si sono osservati rialzi per Credit Agricole (+0,6%), Commerzbank (+0,4%), Bper (+0,25%) e Unicredit (+0,2%), a fronte di flessioni per Mps (-0,02%), Intesa (-0,26%), Mediobanca (-0,31%) e Banco Bpm (-0,96%).

Il ruolo di Piazza Affari nel contesto europeo

A conferma della dinamicità del mercato italiano, dati relativi al mese di giugno 2026 avevano evidenziato come la Borsa di Milano si fosse distinta come la migliore tra i principali listini europei, nonostante una chiusura in rallentamento dovuta alla debolezza di Wall Street. In quell'occasione, Piazza Affari aveva superato i 51mila punti, raggiungendo i massimi dal 2000, prima di attestarsi a un +0,1%. Il comparto bancario aveva trainato il listino, mentre gli energetici avevano registrato flessioni, nonostante un calo del prezzo del petrolio. Anche in quel periodo, il traffico nello stretto di Hormuz, area di costante interesse geopolitico ed economico, aveva mostrato segnali di incremento.

Questi andamenti sottolineano la centralità del mercato italiano nel panorama finanziario europeo, con una particolare sensibilità dei settori bancario ed energetico alle dinamiche globali, e confermano la stretta correlazione tra gli eventi internazionali e le performance dei mercati azionari e obbligazionari.