I mercati azionari europei hanno concluso la giornata del 4 agosto 2026 con un andamento generalmente positivo. Milano si è distinta tra le principali piazze finanziarie, seguita da Amsterdam che ha registrato una crescita dello 0,9%. Parigi ha segnato un rialzo dello 0,8%, mentre Francoforte ha chiuso con un incremento dello 0,6%. La Borsa di Londra, invece, ha mantenuto un approccio più cauto, con un aumento modesto dello 0,2%.

Borse europee in rialzo e contesto globale

La prevalenza di segni positivi sui listini del Vecchio continente è stata influenzata dalla tregua tra Stati Uniti e Iran, che ha ridotto le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Questo sviluppo ha alimentato l'ottimismo degli investitori, con segnali positivi già evidenti in Asia e un andamento favorevole per i future di Wall Street, diffondendo un clima di fiducia internazionale.

Petrolio in forte calo e dollaro in indebolimento

Uno degli effetti più immediati della tregua USA-Iran è stato il crollo del prezzo del petrolio, tornato sotto la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Il WTI ha registrato un marcato ribasso, scendendo a circa 96 dollari al barile, con una perdita superiore al 14%. Il Brent è calato a circa 94–95 dollari al barile, segnando un ribasso intorno al 13–14%. Livelli più bassi delle ultime settimane, dopo i picchi causati dalle tensioni nello Stretto di Hormuz, punto strategico per il commercio globale di energia.

Il calo del greggio è un segnale importante per l'inflazione globale, incidendo sui costi di produzione e trasporti.

Parallelamente, si è registrato un indebolimento del dollaro, con il cambio euro-dollaro in risalita fino a quota 1,16. Ne hanno beneficiato l'euro, la sterlina britannica e il franco svizzero, che si sono rafforzati. Questo movimento riflette una minore domanda di beni rifugio, tipica delle fasi di riduzione delle tensioni internazionali.

Dettagli della tregua in Medio Oriente

L'intesa tra Washington e Teheran prevede una tregua di due settimane, legata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, fondamentale per il transito di petrolio e gas. Durante il conflitto, lo stretto era stato bloccato, impennando i prezzi energetici e generando forti preoccupazioni.

Il passaggio sarà garantito "in sicurezza" per il periodo concordato, normalizzando i flussi energetici globali.

La tregua in Medio Oriente non riguarda solo Stati Uniti e Iran, ma si estende anche ad altri attori dell'area, tra cui Israele e il Libano. Il cessate il fuoco è entrato in vigore con effetto immediato, primo passo verso la stabilizzazione regionale. Le trattative diplomatiche proseguiranno nei prossimi giorni, con nuovi incontri internazionali già programmati.

Prospettive e rischi residui

Nonostante il clima di sollievo sui mercati, gli analisti invitano alla prudenza. La tregua è temporanea e il rischio geopolitico resta elevato. In particolare, l'Iran potrebbe continuare a esercitare pressione sullo Stretto di Hormuz, e i mercati potrebbero tornare volatili in caso di nuove tensioni.

Il prezzo del petrolio resta altamente sensibile agli sviluppi politici. Gli investitori monitoreranno ogni evoluzione, consci che la stabilità attuale potrebbe essere momentanea. La tregua USA-Iran ha spinto i mercati al rialzo, con petrolio in calo e dollaro debole. Il quadro resta fragile, legato agli sviluppi diplomatici. Per ora, il segnale è chiaro: meno tensioni geopolitiche significano maggiore fiducia sui mercati finanziari globali.