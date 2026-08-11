Le principali borse europee hanno chiuso in territorio positivo l'11 agosto 2026, con Milano che ha registrato un rialzo dello 0,3%. Andamenti simili per Francoforte (+0,3%), Madrid (+0,53%), Londra (+0,25%) e Parigi (+0,2%). Contemporaneamente, i listini statunitensi hanno mostrato un quadro contrastato: il Dow Jones ha guadagnato lo 0,28%, mentre il Nasdaq ha ceduto lo 0,17%.

Andamento dei mercati e materie prime

L'ottimismo sui mercati è stato alimentato dai segnali positivi emersi dalla trattativa tra Iran e Oman sullo Stretto di Hormuz, un fattore che ha contribuito a ridefinire lo scenario generale.

I rendimenti dei titoli di Stato europei hanno continuato la loro discesa: lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è ridotto a 77,9 punti base. Il rendimento annuo dei titoli italiani è calato di 4 punti, attestandosi al 3,92%, quello tedesco di 3,2 punti al 3,14% e quello francese di 2,4 punti al 3,95%.

Sul fronte delle materie prime, il prezzo del greggio Wti ha registrato una diminuzione dello 0,54%, fissandosi a 81,7 dollari al barile, mentre il gas ha lasciato sul campo il 3,72%, scendendo a 58,54 euro al MWh. L’oro, al contrario, è salito dello 0,25% a 4.393 dollari l’oncia. Il dollaro ha mantenuto la sua stabilità, scambiando a 1,15 sull’euro e a 1,35 sulla sterlina.

Performance settoriali e titoli principali

Nel settore tecnologico, gli acquisti si sono concentrati sui produttori di microprocessori Asm International (+3,58%) e Asml (+2,92%). Tra le società petrolifere, Eni ha segnato un rialzo dell’1,8%, seguita da Bp (+1,26%), TotalEnergies (+1,15%) e Shell (+0,88%).

Il comparto automobilistico ha mostrato andamenti contrastati: Stellantis è cresciuta del 2,35%, nonostante una recente valutazione negativa da parte degli analisti di Bernstein, e Ferrari ha guadagnato lo 0,53%. I titoli bancari si sono mossi in ordine sparso: Crédit Agricole (+0,8%), Commerzbank (+0,45%), Unicredit (+0,4%), Bper (+0,18%), Mps (+0,02%), Intesa (+0,16%), Mediobanca (+0,22%), mentre Banco Bpm ha registrato un calo dello 0,7%.

Contesto di apertura e mercati asiatici

Le borse europee avevano aperto la giornata con un andamento cauto e contrastato: Milano si era posizionata appena sopra la parità, mentre Parigi e Londra avevano registrato variazioni lievemente negative e Francoforte aveva mostrato stabilità. In Asia, i listini avevano evidenziato debolezza, in particolare nel settore dei chip, nonostante i risultati positivi di alcune grandi aziende tecnologiche. Il prezzo del petrolio Brent si era attestato appena sotto i 72 dollari al barile, con i timori sull’offerta temporaneamente ridimensionati.