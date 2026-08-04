Le Borse europee aggiornano i massimi storici dopo tre sedute consecutive di rialzi, sostenute da una nuova serie di risultati societari positivi. Nel corso della giornata, tuttavia, il ritmo degli acquisti rallenta, mentre i mercati continuano a monitorare il quadro geopolitico.

I mercati azionari

Milano mette a segno la migliore performance tra i principali listini europei, chiudendo in rialzo dell'1,06% a 53.430 punti. Positiva anche Londra (+0,24% a 10.884 punti), mentre Parigi termina leggermente in calo (-0,05%) e Francoforte riduce i guadagni iniziali, fermandosi a +0,5%.

A sostenere i mercati contribuisce anche la buona accoglienza dei conti di Bayer, che sale del 3,6%.

Petrolio e gas in rialzo

Il petrolio torna a salire dopo la flessione della seduta precedente, in seguito alle dichiarazioni del presidente Donald Trump, secondo cui la sua ultima offerta di colloqui rappresenta l'"ultima possibilità" per Teheran e con l'auspicio di una completa riapertura dello Stretto di Hormuz.

Il Brent guadagna il 2,9%, attestandosi a 86,2 dollari al barile, mentre il gas TTF sale del 2% a 58,8 euro.

I titoli in evidenza

Tra i principali movimenti di mercato, Lufthansa perde il 10% e Zalando il 17,7% alla Borsa di Francoforte dopo la diffusione dei conti.

A Piazza Affari si distinguono Leonardo (+3,45%), Avio (+2,97%) e STMicroelectronics (+2,2%). Tra i titoli finanziari brillano Unipol (+2,12%) e Bper (+2,45%). In coda al listino figurano invece Amplifon (-1,9%) e Campari (-1,5%).