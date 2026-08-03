Bper Banca ha annunciato un significativo intervento a favore delle comunità colpite dal maltempo, stanziando un plafond di 50 milioni di euro. Questa iniziativa è specificamente indirizzata a famiglie e imprese delle regioni Marche e Abruzzo, che hanno recentemente affrontato gravi disagi e danni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L'istituto bancario ha messo a disposizione finanziamenti straordinari, concepiti per offrire un supporto immediato e concreto. Tali finanziamenti prevedono una durata flessibile, estendibile fino a 60 mesi, e sono strutturati per rispondere alle diverse esigenze: fino a 50mila euro sono disponibili per i privati cittadini, mentre le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, potranno accedere a finanziamenti fino a un milione di euro.

L'obiettivo è facilitare la ripresa e la ricostruzione in un momento di particolare difficoltà per i territori interessati.

Misure di sostegno e l'impegno di Bper sul territorio

Oltre ai nuovi finanziamenti, Bper Banca si è dichiarata disponibile a esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti già in essere. Questa possibilità sarà gestita in accordo con le eventuali misure governative che verranno attuate per far fronte all'emergenza. L'impegno della banca è stato ribadito da Luigi Zanti, responsabile della Direzione regionale Marche Abruzzo, che ha sottolineato l'importanza di una risposta celere e mirata. "Essere banca del territorio significa saper intervenire con tempestività anche nelle situazioni di emergenza," ha affermato Zanti.

"Attraverso questo stanziamento intendiamo offrire un sostegno concreto alle persone e alle realtà imprenditoriali colpite dal maltempo, contribuendo a creare le condizioni per una rapida ripresa delle attività economiche e sociali." La dichiarazione evidenzia la volontà di Bper di essere un punto di riferimento solido per le comunità in momenti critici, promuovendo la stabilità e la ripartenza.

Il panorama delle iniziative bancarie per le aree colpite

L'intervento di Bper Banca si inserisce in un più ampio contesto di solidarietà e supporto da parte del settore bancario. Anche altri importanti istituti hanno attivato misure analoghe per le aree danneggiate. Un esempio significativo è quello di Intesa Sanpaolo, che ha stanziato un ingente ammontare di 500 milioni di euro.

Le risorse di Intesa Sanpaolo sono state destinate ai territori di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, anch'essi colpiti da recenti ondate di maltempo. L'attenzione di Intesa Sanpaolo si è concentrata in particolare sulle filiere agricole delle quattro regioni, riconoscendo i danni subiti da terreni coltivati allagati, che necessitano di rilavorazione e risemina, e le perdite a diverse colture stagionali. Per questi operatori, sono previsti nuovi finanziamenti a condizioni dedicate. Il supporto della banca si estende inoltre a tutto il tessuto locale, includendo famiglie, imprese, artigiani, commercianti ed enti del Terzo Settore che hanno subito danni diretti o indiretti. Intesa Sanpaolo offre anche la possibilità di richiedere la sospensione, fino a 18 mesi, della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le imprese e dei mutui destinati alle famiglie residenti nelle zone danneggiate. Queste azioni coordinate testimoniano l'impegno del sistema bancario nel fornire un supporto essenziale per la ripartenza economica e sociale delle aree colpite da eventi climatici avversi.