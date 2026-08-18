Il prezzo medio di un espresso al bar in Italia ha raggiunto quota 1,29 euro nel 2026, registrando un aumento significativo del 24,2% rispetto al 2021. Questo dato emerge da un’analisi congiunta del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) e Assoutenti, che ha monitorato i rincari della tazzina di caffè nel corso dell’anno. L’indagine, basata sui dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), evidenzia una crescita di ben 25 centesimi rispetto al costo medio di cinque anni fa.

La situazione presenta notevoli variazioni a livello nazionale.

Bolzano si conferma la città con il prezzo più elevato per un espresso, pari a 1,51 euro a tazzina. All’estremo opposto, Messina risulta la città più economica, con un costo medio di 1,06 euro. Gli aumenti registrati nei bar sono riconducibili a diversi fattori, tra cui il rialzo dei costi energetici e di gestione a carico degli esercenti, i quali vengono poi trasferiti sui prezzi finali al consumatore. A ciò si aggiunge l’interruzione logistica delle esportazioni di caffè colombiano, causata da un terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il Paese, contribuendo alle tensioni sui prezzi.

Le differenze di costo nelle città italiane

L’andamento dei prezzi del caffè varia sensibilmente tra le diverse province italiane.

Secondo i dati raccolti da Assoutenti, nel 2023 una tazzina costava in media 1,16 euro. Alcune città del Sud hanno registrato incrementi particolarmente marcati: a Cosenza, il prezzo è salito da 0,88 euro nel 2021 a 1,20 euro, con un aumento del 36,4%. Anche a Catanzaro si è verificato un rincaro del 23,8%, mentre a Pescara l’incremento medio è stato del 22%. Al contrario, città come Aosta, Lucca e Cagliari hanno mostrato aumenti più contenuti, inferiori al 4% nell’arco di due anni.

Consumi e impatto economico del caffè

Ogni anno in Italia vengono serviti circa 6 miliardi di caffè nei 150.000 bar distribuiti sul territorio. L’incremento del prezzo della tazzina ha generato una spesa aggiuntiva stimata in 720 milioni di euro per i consumatori rispetto al 2021, portando il giro d’affari complessivo dell’espresso a quasi 7 miliardi di euro nel 2023.

Le cause di questi aumenti sono molteplici: inizialmente il caro-bollette ha determinato un’impennata dei costi per i pubblici esercizi, seguito dai rincari delle materie prime, spinti dal conflitto in Ucraina. Nonostante la fine dell’emergenza energetica e quotazioni del caffè meno proibitive, i prezzi non sono rientrati ai livelli precedenti, incidendo sulle abitudini di consumo di milioni di italiani che quotidianamente non rinunciano alla classica pausa-caffè.