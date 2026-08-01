La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha espresso una profonda preoccupazione in merito alla progressiva e drastica riduzione degli sportelli bancari operativi nella provincia di Cagliari. Questa situazione, che si è aggravata nel tempo, sta creando difficoltà significative e crescenti per le imprese locali, ostacolando in modo concreto il loro accesso ai servizi finanziari essenziali per la gestione quotidiana. Un'attenta analisi del contesto economico e territoriale locale ha infatti rivelato una presenza sempre più esigua di filiali bancarie fisiche a disposizione delle aziende, un fattore che incide negativamente e in maniera diretta sulla loro operatività, sulla capacità di effettuare transazioni e sulla gestione della liquidità.

La carenza di sportelli nel Cagliaritano: un ostacolo alla crescita

La persistente carenza di sportelli bancari sul territorio si configura come un ostacolo concreto e tangibile per la vitalità delle attività economiche, con un impatto particolarmente gravoso sulle piccole e medie imprese. Queste ultime, infatti, dipendono in larga misura da un accesso facilitato e costante ai servizi bancari per la gestione efficiente delle loro operazioni finanziarie, dai pagamenti alle linee di credito. Tale condizione può generare serie ripercussioni non solo sulla competitività delle imprese nel mercato, ma anche sulla loro stessa capacità di investimento. La difficoltà di accedere a finanziamenti o di gestire flussi di cassa in modo agevole può, di conseguenza, limitare drasticamente le prospettive di crescita, innovazione e sviluppo del tessuto produttivo del territorio.

L'appello della CNA: garantire servizi bancari essenziali

Di fronte a questo scenario, la CNA ha lanciato un appello urgente, sollecitando un intervento mirato a garantire un adeguato e capillare accesso ai servizi bancari per tutte le realtà imprenditoriali. L'associazione ha fermamente sottolineato come la presenza di sportelli fisici rimanga un elemento fondamentale e insostituibile per un'ampia fetta di imprese, specialmente per quelle che operano in contesti territoriali meno coperti dalla digitalizzazione o che necessitano di un contatto diretto e personalizzato per operazioni finanziarie più complesse o per consulenze specifiche. È stato quindi rivolto un invito pressante alle istituzioni locali e agli operatori bancari affinché collaborino attivamente nella ricerca e nell'implementazione di soluzioni concrete ed efficaci, volte a sostenere e rafforzare il tessuto produttivo locale.

La riduzione degli sportelli bancari, ha ribadito la CNA con forza, rischia seriamente di isolare ulteriormente le imprese, le quali sono già alle prese con un complesso insieme di altre difficoltà di natura economica, burocratica e logistica. Per questo motivo, l'organizzazione ha ribadito con determinazione l'importanza strategica di mantenere un presidio bancario capillare, considerato indispensabile per assicurare la stabilità, lo sviluppo e la prosperità delle numerose aziende presenti nella provincia di Cagliari.